Un as du ballon rond avec le Rouge et Or

Le club masculin de soccer du Rouge et Or de l’Université Laval entreprendra la défense de son titre intérieur dimanche au PEPS, mais ce qui retiendra surtout l’attention, ce sont les débuts du demi offensif Heikel Jarras, «un surdoué du ballon», selon l’entraîneur Samir Ghrib.

Originaire de Sainte-Foy, Jarras a fait partie de l’Académie de l’Impact pendant près de sept ans, joignant les rangs de l’équipe réserve du FC Montréal en USL avant que l’organisation professionnelle ne mette la clé dans la porte de ce vestiaire.

Malgré des offres d’ailleurs, il a décidé de poursuivre son parcours universitaire, et après une saison avec les Carabins, il est rentré à la maison à l’hiver 2018. Il devait cependant attendre un an avant de pouvoir endosser un autre uniforme dans le circuit universitaire, chose qu’il fera dimanche face à l’ÉTS au stade intérieur.

«Quand tu donnes six ans et demi à être avec le club, t’entrainer tous les jours et du jour au lendemain, ils viennent fermer ton équipe, c’est sûr que c’est une déception [...] J’ai eu des propositions, mais les études, c’est plus sûr, et je suis aussi dans un domaine qui m’intéresse», a lâché le joueur de 22 ans inscrit au baccalauréat en statistique.

Ghrib ne tarit pas d’éloges envers l’ancien des Carabins dont l’arrivée aidera à propulser à un autre niveau l’attaque du Rouge et Or grâce à ses qualités de passeur.

«C’est un joueur de premier plan, c’est un surdoué du ballon! C’est un joueur offensif qui peut marquer et c’est un joueur qui est tellement humble et modeste que les joueurs autour de lui ne peuvent que bien jouer [...] Il va permettre à notre offensive d’exploser. Ce sera ça, la grosse différence», a souligné le pilote lavallois qui veut se servir de la saison hivernale comme tremplin à celle d’automne, où le Rouge et Or a été écarté du championnat canadien lors des cinq dernières années.

Changement de garde chez les filles

Du côté féminin, la troupe d’Helder Duarte a essuyé des pertes importantes alors que la meilleure buteuse de l’histoire, Joëlle Gosselin, et la gardienne de but Marie-Joëlle Vandal, ont terminé leur stage universitaire. Laval sera en quête d’une septième couronne de suite à l’intérieur, mais pour la première fois depuis belle lurette, l’équipe ne part pas comme favorite, croit Duarte.

«Les universités qui vont jouer contre nous vont dire que les gros noms ne sont pas là, mais la performance qu’on a faite aux championnats canadiens me laissent croire qu’on a encore l’une des bonnes équipes dans la ligue.»