Un facteur de Postes Canada filmé alors qu'il laisse une carte d'avis de livraison sans tenter la livraison du colis

Un facteur de Postes Canada a été enregistré à son insu alors qu'il laissait une carte d'avis de livraison sur la poignée de porte d'un résident de Georgina, en Ontario, sans jamais tenter la livraison du colis. Les images de l'incident partagées sur YouTube ont été visionnées plus de 250 000 fois en deux jours.

La vidéo captée par une caméra de sécurité montre le livreur en question en train de sortir de son camion et se diriger vers la maison sans colis en main. Il accroche ensuite un avis de livraison sur la porte sans sonner ou cogner et quitte les lieux. Quelques secondes plus tard, l'occupante de la maison ouvre la porte et confronte le facteur.

« Allô? Vous n'avez même pas cogné à la porte », dit-elle.

« Oh! Je ne savais si quelqu'un était là. Je vais amener le colis », répond le fateur.

En livrant le colis, il finit par s'excuser en disant qu'il n'y a habituellement personne à la maison.

En entrevue avec Global News, le mari de la femme dans la vidéo a dit sous le couvert de l'anonymat qu'il ne s'agissait pas de la première fois qu'un pareil incident se produit chez eux. La récente installation de caméras de sécurité leur a permis d'en avoir des preuves plus concrètes.

Postes Canada réagit

Postes Canada a déclaré par voie écrite à Global News que le client aurait dû recevoir son colis au moment où le facteur est arrivé à l'adresse.

« Nous avons rencontré l'employé et ne prévoyons pas qu'il y aura d'autres problèmes », a assuré le service postal.