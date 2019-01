Un film d'action avec Sophie Nélisse sort sur Netflix, et on capote

Le film Close, mettant en vedette notre Sophie Nélisse nationale, sort aujourd'hui, et on capote.

Netflix est surtout connu pour ses séries télé originales qui ont tendance à être bien meilleures que ses films.

Mais depuis un moment, avec des productions aussi variées que To All the Boys I’ve Loved Before et Roma, Netflix commence à produire d’excellents films!

Si on se fie à la bande-annonce, Close continuera dans cette lancée.

Le film suit Noomi Rapace dans le rôle de Sam, une garde de sécurité ultra-badass chargée de protéger Zoé, une jeune femme qui hérite de la fortune de son père après la mort soudaine de ce dernier.

Zoé est interprétée par nulle autre que Sophie Nélisse. Ce n’est pas son premier film à l'international, puisque l'actrice a joué dans plusieurs productions ailleurs qu'au Québec, par exemple dans La voleuse de livres ou Le prodige.

Quand Zoé se fait presque kidnapper, Sam et elle devront partir en cavale. Au lieu d’être la demoiselle en détresse, Zoé va devenir aussi badass que Sam!

En plus de mettre en vedette deux femmes fortes, le film est réalisé par une femme, Vicky Jewson. Les trois semblent avoir eu beaucoup de plaisir sur le tournage!

Le film s’inspire de l'histoire véridique de Jacquie Davis, une garde de sécurité qui a, entre autres, protégé J. K. Rowling, l’auteure de la série Harry Potter.

Bien que Jacquie n’ait jamais vécu exactement ce que Sam vit dans Close, elle a bel et bien dû protéger la fille d’un homme important qui était traquée par des kidnappeurs.

On a tellement hâte de voir Sophie en pleine action dans Close!

Le film est disponible dès le 18 janvier 2019 sur Netflix.



