Un film inspiré de Cohen

Les Québécois Karelle Tremblay et Antoine Olivier Pilon joueront aux côtés de l’acteur irlandais Gabriel Byrne dans le film Death of a Ladies’ Man, un long métrage inspiré de la musique de Leonard Cohen qui sera tourné à Montréal ce printemps.

La production de ce film écrit et réalisé par le Montréalais Matt Bissonnette (Who Loves the Sun) était d’abord prévue pour l’automne dernier. Mais le tournage a été repoussé de quelques mois pour qu’il puisse s’insérer dans l’horaire chargé de l’acteur principal, Gabriel Byrne (The Usual Supects).

Photo Chantal Poirier

« On va finalement commencer la préparation en mars et le tournage débutera en avril, a indiqué au Journal la productrice québécoise Marie-Claude Poulin (Rebelle, Miraculum), qui coproduit le long métrage en partenariat avec des boîtes de productions canadiennes-anglaises et irlandaises.

« Le film sera surtout tourné à Montréal, mais des scènes seront aussi filmées en Irlande. »

Photo courtoisie

S’il emprunte son titre au cinquième album de Leonard Cohen, paru en 1977, Death of a Ladies’ Man s’inspirera de l’ensemble du répertoire musical du regretté poète et chanteur montréalais qui est décédé en novembre 2016 à l’âge de 82 ans.

« Plusieurs chansons de Cohen seront intégrées au film, souligne Marie-Claude Poulin. On a d’ailleurs acquis les droits de la musique depuis un bon moment. Il faut dire que Matt (Bissonnette) connaît très bien l’œuvre de Cohen puisqu’il avait déjà utilisé certaines de ses chansons dans un de ses films précédents (Looking for Leonard). »

Amour et poésie

Death of a Ladies’ Man nous plongera dans l’univers de Samuel O’Shea (Gabriel Byrne), un professeur de poésie de l’Université McGill, à Montréal, qui a passé sa vie à faire la fête et à courir les jupons. Alors qu’il est en instance de divorce et que ses deux grands enfants se sont retournés contre lui, il apprendra qu’il est atteint d’une tumeur au cerveau.

À l’image de l’œuvre de Cohen, le film abordera des thèmes comme l’amour, la poésie, la maladie et les relations père-fils.

Les Québécois Karelle Tremblay (La disparition des lucioles) et Antoine Olivier Pilon (Mommy) ont été choisis pour jouer les enfants du personnage de Samuel. L’acteur irlandais Brian Gleeson (Blanche Neige et le chasseur) sera aussi de la distribution. La date de sortie du film n’a pas encore été choisie.