Un regard sur la vie de Marco Polo

Deux comédiens, les musiciens des Violons du Roy, en costumes, qui interviennent, avec des airs de Rameau, Purcell et Vivaldi, Marco Polo est un spectacle qui allie musique et théâtre et qui s’intéresse à la vie du célèbre marchand et explorateur italien.

Denis Plante, musicien et fondateur de l’ensemble Tango Boréal, a eu l’idée de cette œuvre qui sera présentée dimanche, à 14 h, au Palais Montcalm. Il signe les textes, la mise en scène et les arrangements musicaux.

Photo Simon Clark

« C’est un théâtre musical où la partition théâtrale est imbriquée dans la partie musicale. Ça ressemble à un opéra, mais sans les arias. C’est une pièce de théâtre où la musique devient presque un personnage », a-t-il indiqué, lors d’un entretien.

Les fondations de ce spectacle ont commencé à être érigées l’année dernière, lorsque Laurent Patenaude, le directeur principal de l’administration artistique des Violons du Roy, a approché Denis Plante pour une nouvelle série de concerts du dimanche intitulée Vivaldi, Mozart et cie.

Une forme nouvelle

Marco Polo, qui met en vedette les comédiens Sébastien Ricard et Marianne Marceau, présente le point de vue du marchand vénitien sur sa propre existence, alors qu’il est fait prisonnier.

« Il jette un regard sur sa vie. On pourrait penser qu’il est fier du chemin qu’il a parcouru, mais il est complètement abattu de se retrouver en prison et de ne pas avoir pu participer à la course du monde. Il est, à cette époque, l’homme qui a possiblement le plus voyagé sur terre. On est assez proche de la commedia dell’arte. Il y a beaucoup d’humour et d’ironie dramatique », a raconté Denis Plante.

Photo Simon Clark

Sébastien Ricard joue le rôle de Marco Polo et Marianne Marceau se retrouvera dans la peau de plusieurs personnages.

« Ce qui est intéressant de ce spectacle et qui est pas mal nouveau, c’est cette interaction musicale entre les interprètes-musiciens et les acteurs », a lancé le « Batlam » de Loco Locass.

Les musiciens des Violons du Roy n’ont pas de rôles parlés, mais ils deviennent des personnages. On les retrouvera dans la même prison que Marco Polo.

« Marco Polo va être une surprise pour les gens qui sont habitués aux concerts des Violons du Roy. Les musiciens vont être costumés, il y a des machines à boucane et des effets spéciaux. Il s’agit d’une forme qui est assez nouvelle », a fait remarquer Denis Plante.