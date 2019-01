Une armurerie de Portneuf perquisitionnée

La GRC a procédé à une perquisition dans une armurerie de Saint-Basile, dans Portneuf, mardi.

Des enquêteurs de la GRC se sont présentés à l’armurerie Arma, un atelier qui se spécialise dans la vente, la fabrication et la réparation d’armes à feu, mardi, pour procéder à une perquisition. Le porte-parole de la GRC, Érique Gasse, a confirmé le passage des enquêteurs dans cette entreprise, sans en dire davantage.

« C’est en cours d’enquête », s’est limité à dire le porte-parole. Personne n’a toutefois été arrêté lors de cette opération.

L’un des deux propriétaires de l’armurerie Arma a également confirmé que les enquêteurs de la GRC s’étaient présentés à son entreprise.

« Ils avaient un mandat de perquisition. J’attends des nouvelles pour savoir le pourquoi des choses », a dit ce propriétaire, sans vouloir s’identifier davantage.

Réglementation stricte

Ce dernier a confirmé qu’ils avaient été interrogés lors du passage des policiers.

« On est surpris », a-t-il ajouté sans vouloir en dire plus. Ouvert en mars 2016, l’entreprise de Portneuf est la seule du genre dans la région.

Un armurier peut réparer ou modifier des armes et machiner des pièces d’une arme. Il peut donc techniquement fabriquer une arme s’il a l’équipement approprié, a indiqué Sylvain Michaud, armurier et ex-militaire.

C’est la GRC qui a le mandat d’appliquer le programme canadien des armes à feu, même au Québec.

« On a le devoir d’inscrire un numéro de série, et si c’est une arme restreinte, c’est obligatoire qu’elle soit enregistrée auprès de la GRC. La réglementation est très précise et très stricte », explique M. Michaud, bien au fait de la réglementation.