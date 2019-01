Une chance pour Hudon ou Peca

BROSSARD | Charles Hudon et Matthew Peca portaient chacun un chandail gris à l’entraînement du Canadien avant le départ de l’équipe pour Columbus. C’était la couleur pour les attaquants du troisième trio puisque Jesperi Kotkaniemi et Joel Armia endossaient le même gilet.

Avec la suspension de trois matchs à l’ailier Paul Byron, Claude Julien devra lui trouver un remplaçant au sein de l’un des trois premiers trios. Il se tournera vers Hudon ou Peca.

En conférence de presse, Julien a refusé d’identifier celui qui jouera face aux Blue Jackets. À l’entraînement, Hudon a toutefois pris les premiers exercices en compagnie des deux Finlandais. Il s’agit généralement d’un bon indice.

Pour Hudon, il s’agirait d’une chance en or. Le numéro 54 a pris son mal en patience depuis le 1er décembre en participant à seulement trois des 23 derniers matchs de l’équipe.

Malheureux de son sort, Hudon a parlé à plusieurs reprises avec son agent Allain Roy au cours des dernières semaines. S’il a toujours manifesté son désir de poursuivre l’aventure à Montréal, le Québécois a fait passer son message à Marc Bergevin. S’il ne peut obtenir un poste avec le CH, il aimerait repartir sur de nouvelles bases avec une autre formation de la LNH.

Questionné à savoir s’il sentait Hudon impatient au cours des derniers jours, Julien a offert une réponse digne d’un bon politicien.

« Peca aussi, c’est la même chose, a précisé Julien. On se fie à eux pour nous aider en cours de route. Je touche du bois, mais ce qui est très différent cette année, c’est qu’on a minimisé les blessures. L’équipe joue bien, gagne, des joueurs sont établis dans certaines positions, donc ça rend les choses difficiles pour certains joueurs. Ça ne veut pas dire qu’on ne les veut pas dans notre formation. C’est ce qui va se passer avec l’absence de Paul Byron. Ces deux-là auront la chance de jouer à un moment donné et on espère qu’ils pourront amener ce qu’on attend d’eux et on verra. »

Au début du mois de novembre, Hudon a joué quatre matchs aux côtés de Max Domi et de Jonathan Drouin, mais il n’a pu faire sa place.

En 24 matchs cette saison, il a récolté seulement 4 points (3 buts, 1 passe) et il présente un différentiel de -8.

Dans le cas de Peca, il doit aussi manger son pain noir depuis plusieurs semaines en participant à seulement 7 des 27 dernières rencontres.

Price face aux Jackets

S’il garde souvent le secret, Julien a dévoilé son gardien partant pour la prochaine rencontre. Carey Price aura la mission de ralentir les Artemi Panarin, Pierre-Luc Dubois et Cam Atkinson.

Après un bref passage d’un match avec le Rocket de Laval, Karl Alzner a été rappelé par le CH. Il n’a pas participé à l’entraînement, mais il a retrouvé ses coéquipiers à temps pour partir vers l’Ohio. Alzner n’avait pas eu besoin de passer par le ballottage pour retourner à Laval puisqu’il était avec l’équipe depuis moins de 30 jours et qu’il avait pris part à moins de dix matchs.