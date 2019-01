Une expérience enrichissante

Yvon et Odette Pelletier, de Charlesbourg, sont les responsables du comité hébergement du Tournoi pee-wee de Québec depuis 18 ans.

Dès la mi-octobre et jusqu’au début du tournoi, ils travaillent tous les jours pour trouver des familles prêtes à héberger les jeunes joueurs, faire les vérifications et la répartition. Depuis 33 ans, ils accueillent des joueurs pee-wee du Tournoi de Québec provenant de partout, principalement des É.-U., agissant même comme « capitaines » des Blues de St-Louis pee-wee. Yvon et Odette sont présentement à la recherche de quelques familles prêtes à vivre une expérience unique autant pour elles que pour les jeunes de passage à Québec. Renseignements : 418-634-0508 ou par courriel à vondet67@videotron.ca.

La partie n’est pas terminée

À l’occasion de son 60e anniversaire, le Tournoi international de hockey pee-wee de Québec a confié aux auteurs Jean-Philippe Otis et Jean-Pierre D’Auteuil (photo) le soin d’écrire son histoire. De l’Aréna du Parc Victoria au Centre Vidéotron, en passant par le Colisée de Québec, La partie n’est pas terminée raconte la belle et grande histoire de ce prestigieux événement, qui a permis à des millions d’amateurs de hockey de voir à l’œuvre les grands joueurs d’hier et les vedettes d’aujourd’hui. Statistiques, anecdotes, moments marquants, citations et plus de 400 photos sont regroupés dans l’ouvrage de quelque 300 pages en vente chez Canadian Tire, Sports Experts, Hockey Experts et l’Entrepôt du hockey de Québec (29,99 $) ou via la boutique en ligne du tournoi : www.boutique.tournoipee-wee.qc.ca.

Les As de Bienville...

De la belle et rare visite, lundi dernier au Centre Vidéotron, lors de la conférence annonçant les grandes lignes du 60e Tournoi international de hockey pee-wee de Québec, alors que quelques représentants (photo) des As de Bienville (ancienne municipalité de la ville actuelle de Lévis), qui avaient participé au Tournoi pee-wee au début des années 1960, étaient sur place. Tous se rappelaient l’expérience vécue presque 60 ans plus tôt.

Les frères Trudel

Fleur de Lys (FdL), centre commercial, offrira une programmation familiale riche en couleurs (qui sera annoncée bientôt) et entièrement gratuite durant le 60e Tournoi international de hockey pee-wee de Québec (TIHPWQ), du 13 au 24 février. Fiers de s’associer pour la 1re fois au TIHPWQ, les frères Jonathan et William Trudel (photo), de Trudel Alliance, les nouveaux propriétaires de FdL, mettront de plus à la disposition des amateurs de hockey, qui se rendront au Centre Vidéotron, 1000 espaces de stationnement gratuit du côté sud de Fleur de Lys, soit devant l’ex-magasin Sears.

Beau bonhomme !

Champ-Pee (photo), la mascotte du Tournoi international de hockey pee-wee de Québec a rafraîchi sa garde-robe à l’occasion du 60e anniversaire du Tournoi. Il a opté pour le tuxedo avec la rose à la boutonnière. Il est prêt pour les multiples séances de photo qu’il accepte avec grand plaisir.

Anniversaires

Michel Duclos (photo) de Michel Duclos et associés, courtier immobilier agréé, 62 ans... Victor Lafrance, vice-président ressources humaines chez Immostar Inc, à Québec, 62 ans... Jean Turcotte, de chez Évaluation Jean Turcotte, 62 ans... Michelle LaVaughn Robinson Obama, avocate américaine, épouse du 44e président des États-Unis d’Amérique Barack Obama, 55 ans... Jim Carrey, acteur d’origine canadienne, 57 ans... Bernard Fortin, comédien québécois, 62 ans... Françoise Hardy, chanteuse française, 75 ans.

Disparus

Le 17 janvier 2014. Francine Lalonde (photo), 73 ans, ancienne députée bloquiste (1993-2011)... 2017. Pascal Garray, 51 ans, dessinateur et scénariste belge qui dessinait les Schtroumpfs depuis 26 ans... 2016. Mike Sharpe, 64 ans, lutteur professionnel canadien (Iron Mike)... 2015. Maurice Dumas, 87 ans, député d’Argenteuil-Papineau (Bloc québécois) de 1993 à 2000... 2010. Erich Segal, 72 ans, romancier et scénariste américain... 2008. Bobby Fischer, 64 ans, joueur d’échecs américain... 2008. John McHale, 86 ans, premier président des Expos de Montréal... 2006. Dr Pierre Grondin, 80 ans, le père de la cardiologie au Canada... 1947. Jean-Marie-Rodrigue Villeneuve, 63 ans, cardinal archevêque de Québec.