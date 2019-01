Une famille canadienne interrogée en Chine

TORONTO | L’escalade de tension entre la Chine et le Canada dans l’affaire Huawei semble se poursuivre alors qu’une Canadienne dont le père est emprisonné en Chine depuis plusieurs années a été détenue à l’aéroport de Beijing mercredi pendant son escale entre Séoul et Toronto.

Ti-Anna Wang a été interpellé par six agents chinois alors qu’elle se trouvait dans un avion avec sa fille de 11 mois et son mari, a rapporté le «Globe and Mail».

Le père de Mme Wang a écopé d’une peine d’emprisonnement à vie pour espionnage et terrorisme. La semaine dernière, la dame qui avait en main un visa depuis août dernier pour se rendre en Chine afin de visiter son père n’avait pu s’y rendre parce qu’on lui avait refusé l’entrée.

«C’était une épreuve choquante, terrifiante et insensée qui ne servait qu’à intimider, punir et intimider ma famille et moi-même», a confié Mme Wang par courriel au «Globe» à propos de son interpellation à l’aéroport.

Au téléphone avec le quotidien torontois, elle a parlé des autorités chinoises comme étant «inutilement cruelles». Selon son récit, on ne lui a pas permis de récupérer le sac à couches qui se trouvait avec son mari. Si bien qu’elle n’a pu changer la couche de sa fille de 11 mois.

Rappelons que la Chine a multiplié les arrestations de Canadiens ces dernières semaines après que le Canada eut exécuté un mandat d’arrestation des États-Unis à l’encontre de la directrice financière du géant chinois des télécoms Huawei. Meng Wanzhou, qui a été arrêtée à Vancouver, le 1er décembre, est l’objet d'allégations de fraude bancaire liées à des sanctions américaines contre l'Iran. Elle se trouve maintenant dans sa résidence de la plus grande ville de la Colombie-Britannique et les États-Unis réclament toujours son extradition.

Depuis l’arrestation de la dirigeante de Huawei, la Chine a notamment mis en prison les Canadiens Michael Spavor et Michael Kovrig ont été arrêtés en Chine tandis que le Canadien Robert Lloyd Schellenberg a été condamné à mort pour trafic de drogue.