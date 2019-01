[VIDÉO] Meghan Markle se fait traiter de «grosse dame» et sa réponse est juste parfaite

En visite au refuge pour animaux Mayhew, Meghan Markle a reçu un «drôle» de compliment de la part d’une admiratrice.

En effet, voulant complimenter pour son ventre rond celle qui attend son tout premier enfant avec le prince Harry, la femme a qualifié la duchesse de «fat lady», une remarque qui a bien fait rire les gens présents.

«Vous êtes une dame magnifique, que Dieu vous bénisse», a dit Peggy McEachrom à Markle. «Et vous êtes une grosse dame», a-t-elle lancé en guise de conclusion, provoquant l’hilarité chez l’entourage de la duchesse.

Cette dernière a répondu avec grâce et tact: «Je vais le prendre» (I'll take it), en parlant du drôle de compliment qu’elle venait de recevoir.

Sur Twitter, plusieurs utilisateurs ont mentionné que, dans certains pays des Caraïbes, le mot «fat» est souvent utilisé comme compliment quand vient le temps de décrire quelqu’un qui porte la vie. McEachrom est originaire de la Jamaïque.

Selon le magazine People, McEachrom a également prédit le sexe du bébé de Meghan et Harry, indiquant avec confiance que ce serait un garçon.

À suivre.