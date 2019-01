Vincent Martineau a fait preuve de détermination

RIMOUSKI | La carrière de Vincent Martineau n'a pas été de tout repos jusqu'à maintenant. Son parcours a été semé d'incroyables embûches depuis son arrivée dans la LHJMQ.

Transigé par les Sea Dogs de Saint-Jean à l’Océanic de Rimouski, le défenseur de 19 ans a subi une importante blessure à son 10e match avec sa nouvelle équipe, en janvier 2017. Les médecins ont dû reconstruire son genou droit, en plus de l’obliger à une longue réhabilitation pour assurer sa guérison.

À son retour au jeu au début de la campagne 2017-2018, Martineau s’est retrouvé de nouveau sur le carreau après avoir été victime d’une blessure similaire, encore au genou droit, lors de sa 10e rencontre.

Le verdict tomba comme une tonne de briques. Une autre opération et un deuxième congé forcé, étalé sur plus ou moins une année.

«J’ai vraiment pensé que ma carrière était terminée », mentionne l’athlète de Terrebonne. « Par contre, je n’ai jamais été découragé. Je suis retourné chez moi et j’ai été bien entouré. Il y avait des journées plus difficiles parce que je devais repasser par le même processus, mais j’en suis sorti encore plus fort mentalement».

Demeurer positif malgré ces malchances

Durant sa guérison, Vincent Martineau a profité des bons soins du physiothérapeute Olivier Asselin et du préparateur physique de l’Armada de Blainville-Boisbriand, Stéphane Dubé. Ce dernier a notamment travaillé avec le Canadien de Montréal et les Penguins de Pittsburgh dans la LNH.

«Ils ont été en contact avec le personnel de l’Océanic pour assurer les suivis. Ils m’ont aidé à demeurer positif. En même temps, j’ai continué de suivre l’équipe et d’apprendre en regardant les matchs d’une façon différente. Je ne voulais pas être en retard sur les autres», indique Martineau. L'ancien des Phénix du Collège Esther-Blondin dans le midget AAA a fait preuve de détermination pour effectuer un deuxième retour au jeu, à la fin de novembre, à Rimouski. Il a aussi troqué son numéro 94 pour le 8 afin de signifier ce nouveau départ. Cette fois, il a passé l’étape de la 10e partie avec succès.

«J’appréhendais ce match-là, mais ça s’est bien passé. Les gars étaient derrière moi. J’ai toujours senti l’appui de l’organisation. Je n’ai jamais senti qu’on me mettait de côté malgré ma deuxième blessure. Pour moi, mon parcours n’était pas terminé. J’aurais recommencé dans le junior AAA si ça n’avait pas fonctionné avec l’Océanic, mais je voulais aller jusqu’au bout. Je veux juste profiter de chacune de mes présences sur la glace, une à la fois», estime-t-il. Malgré ces blessures successives, Vincent Martineau étonne par la qualité de son jeu et sa robustesse. Pour lui, le hockey résonne maintenant comme un privilège et non comme un droit acquis.