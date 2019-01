Vivez «La course des tuques» en immersion virtuelle

Après avoir fait courir les foules au cinéma, «La course des tuques» se transporte maintenant au Musée Grévin Montréal.

L’univers du film animé se déploie dès aujourd’hui dans une «Immersion 5D» multisensorielle, une aventure pour toute la famille qui permet de retrouver le célèbre personnage de François les lunettes (qui emprunte la voix d’Hélène Bourgeois Leclerc au grand écran) et ses amis, et de reproduire la course de luge qui est l’enjeu principal du long métrage.

L’attraction invite ainsi les visiteurs à s’installer au volant de la luge de François les lunettes. Tout au long du parcours, un système de mouvement D-Box – utilisé pour les sièges de salles de cinéma –, des lunettes 3D Oculus Rift et des ventilateurs régulent la vitesse de la «descente», laquelle est d’une durée de trois minutes quarante.

Sept bolides sont à la disposition du public pour tenter l’expérience. La portion visuelle de celle-ci est élaborée par le réalisateur, directeur artistique et designer montréalais Kun Chang, maître d’œuvre de la cinématique de plusieurs jeux vidéo d’envergure («Watch Dogs», «Avatar», «Prince of Persia», «AND1»).

Au total, plus de 75 professionnels et artisans ont pris part à la conception du projet, qui a nécessité 18 mois de préparation, et qui a été entièrement réalisé au Québec. CarpeDiem Film & TV, producteur du film, et Studio Singing Frog inc ont collaboré pour construire cette extension immersive stéréoscopique de «La course des tuques».

L’exposition est en place jusqu’au 31 mars à Grévin Montréal. Plus d’informations sont disponibles au www.grevin-montreal.com .

«La course des tuques», qui a déjà franchi le cap du million au box-office, est encore à l’affiche dans plusieurs salles du Québec.