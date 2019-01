Voici comment réduire votre stress avec ces 10 produits pour le bain

Un bon bain chaud peut non seulement réchauffer les soirées froides d’hiver, mais peut aussi réduire le stress, l’anxiété et l’insomnie que peut causer le train-train quotidien.

Il existe plusieurs produits sur le marché qui sont destinés à vous faire sentir mieux et à faire passer votre moment détente dans le bain à un autre niveau.

Voici donc 10 produits pour le bain qui vous aideront à réduire le stress et à vous détendre réellement:

1. Lait de coco de Herbivore

Ce produit est composé de poudre de lait de coco qui hydrate, adoucit et apaise la peau. Le parfum de vanille et de noix de coco ajoute un élément thérapeutique aromatique qui détend et calme l'esprit et le corps. Peau douce et relaxation, la combinaison parfaite!

22,50 $ chez Sephora

2. Poudre lactée de Maison Lavande

Elle est la préférée de certaines influenceuses québécoises et avec raison. Cette poudre transforme l’eau du bain en eau laiteuse. Elle vient en aide aux peaux sensibles, sèches ou celles avec des problèmes cutanés comme le psoriasis ou l’eczéma. Ce produit aide même à retrouver le sommeil et à détendre les personnes les plus agitées.

22 $ chez Maison Lavande

3. Petite bouteille de calme de Lush

Cette bombe de bain est plus concentrée que les autres. Elle agit comme un diffuseur de fragrance activé par l’eau. Ses odeurs de camomille, de lavande et de tonka vous berceront tout droit vers un sommeil profond.

5 $ chez Lush

4. Huile pour le corps et le bain de Kiehl’s

Enrichie en huile de squalane et de pépins de raisin, cette huile pour le corps à vaporiser délivre une fine brume qui pénètre rapidement dans la peau, sans laisser de résidus. Quelques gouttes dans le bain et votre peau sèche vous en remerciera!

44 $ chez Sephora

5. Fondant pour le bain «potion magique» de Lush

Cette potion, à base de beurre de cacao hydratant et d’huile de noix, fond dans l’eau en moussant légèrement afin d’hydrater et exfolier la peau. Le tout soulagera les rougeurs et les démangeaisons hivernales, tout en laissant une odeur d’avoine, de lavande et de bois de santal.

13 $ chez Lush

6. Gel douche et bain Pure grace de Philosophy

Ce qui est bien avec ce produit, c'est qu’il est multitâches. Il peut très bien servir de gel nettoyant, de mousse pour le bain ou de shampooing. Dans tous les cas, les critiques sont unanimes: ce produit sent délicieusement bon et laisse un effet de propreté incomparable.

32 $ chez Sephora

7. Night time tea par Bath & Body Works

Ce nettoyant pour le corps est infusé de revitalisants apaisants pour la peau, tandis qu'un mélange d'aromathérapie d'huiles essentielles et d'ingrédients naturels améliore le corps, l'esprit et l'humeur. Aussi relaxant qu’un thé avant le dodo!

En rabais à 6,75 $ chez Bath & Body Works

8. Exfoliant au sucre Stress Relief de Bath & Body Works

Avec son odeur d’eucalyptus et de menthe verte, cet exfoliant vous relaxera avec ces arômes, en plus de rendre votre peu douce et hydratée grâce à ces cinq huiles essentielles naturelles, soient l'huile de jojoba, l'huile de graine de tournesol, l'huile de graine de carthame, l'huile minérale et l'huile d'amande.

16,50 $ chez Bath & Body Works

9. Le masque antistress de Freeman

Les critiques parlent d’elles-mêmes: ce masque procure une sensation de relaxation grâce à ces odeurs, tout en absorbant les excès de sébum dans le visage. Il laisse un fini doux et balance l’hydratation de la peau.

5 $ à Amazon.ca

10. Cabaret de baignoire en bambou de Simons

Le dernier produit n’en est pas un en fait. Il s’agit plutôt d’un accessoire qui rendra votre moment détente beaucoup moins stressant. Il est possible d’y déposer vos produits pour le corps, mais aussi une coupe de vin (OMG!), votre livre ou votre portable. Vous aurez donc tout sous la main pour passer un moment détente parfait.

40 $ chez Simons

