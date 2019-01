15 voitures à ne pas manquer au Salon de l’auto de Montréal

C’est parti! Le Salon de l’auto de Montréal a ouvert ses portes et fera vibrer la métropole jusqu’au 27 janvier prochain.

L’équipe du Guide de l’auto est évidemment allée y faire un tour et nous avons dressé une liste des 15 modèles que vous ne devez absolument pas manquer si vous franchissez les tourniquets du Palais des congrès.

Bon Salon!

Felino cB7R

Le Guide de l'auto

Conçue par le pilote québécois Antoine Bessette, la Felino cB7R est une version adaptée pour la route de la cB7, elle aussi présentée au Salon de l’auto de Montréal en 2014. Animée par un moteur V8 de 700 chevaux, la Felino cB7R ne sera construite qu’à 10 unités et coûtera la modique somme de 350 000$.

Bugatti Chiron

Le Guide de l'auto

Si vous trouvez que la Felino est chère, attendez de voir la facture de la Bugatti Chiron! Ce véhicule exclusif, qui ne sera construit qu’à 500 exemplaires, est la propriété de l’homme d’affaires québécois Olivier Benloulou. Le prix à payer pour un tel bolide: environ 5 M$.

Koenigsegg Agera RS

Le Guide de l'auto

Faisant aussi partie de la collection d’Olivier Benloulou, la Koenigsegg Agera RS sera assurément l’une des voitures les plus photographiées du Salon de l’auto de Montréal. Ce missile sur quatre roues détient actuellement le record de vitesse pour un modèle de production, à 447,19 km/h.

Toyota Supra

Le Guide de l'auto

Fraîchement dévoilée au monde entier au Salon de l’auto de Détroit, la nouvelle Toyota Supra 2020 arrive à Montréal pour sa première présence dans un Salon automobile canadien. La Supra 2020 est animée par un moteur à six cylindres en ligne de 335 chevaux qu’on a emprunté à BMW.

Nissan Altima-te AWD

Le Guide de l'auto

Pour faire la promotion de sa nouvelle Altima à rouage intégral, Nissan a radicalement transformé sa berline intermédiaire en troquant ses roues pour des... chenilles! Ce bolide unique au monde, modifié par l’entreprise québécoise Motorsports in Action, servira d’outil promotionnel pour Nissan Canada.

Mazda3

Le Guide de l'auto

La nouvelle génération de la Mazda3 sera disponible avec un rouage intégral ainsi qu’avec le nouveau moteur SKYACTIV-X, qui promet de réduire substantiellement la consommation d’essence sans compromettre les performances. La Mazda3 2019 en est à une première présence dans un Salon de l’auto canadien à Montréal.

Jeep Gladiator

Le Guide de l'auto

Après un hiatus de 25 ans, la camionnette est de retour chez Jeep! Partageant plusieurs composantes avec le mythique Wrangler, le Jeep Gladiator fera certainement tourner les têtes des amateurs de la marque américaine au Palais des congrès.

Mitsubishi e-Evolution

Le Guide de l'auto

Animé par trois moteurs électriques et profitant du fameux rouage intégral AWC de Mitsubishi, le concept e-EVOLUTION démontre ce vers quoi le constructeur japonais compte se diriger au cours des prochaines années, tant en matière de technologie que de design.

Hyundai Le Fil Rouge

Le Guide de l'auto

Parlant de concept, Hyundai profitera de sa présence au Salon de l’auto pour présenter un bolide étrangement baptisé Le Fil Rouge. Est-ce un aperçu du design des prochains produits de ma marque coréenne? On espère que oui!

Honda Passport

Le Guide de l'auto

Il y a un nouveau VUS qui s’en vient chez Honda, et les visiteurs du Salon de l’auto pourront le voir avant même son arrivée chez les concessionnaires. Plus gros qu’un CR-V, mais plus petit qu’un Pilot, le Honda Passport devient le quatrième VUS de la marque japonaise.

Lamborghini Urus

Le Guide de l'auto

Le nouveau modèle de Lamborghini, l’Urus, a de quoi faire réagir. Animé par un V8 biturbo de 4,0 litres développant 650 chevaux, c’est assurément l’un des VUS les plus excentriques de la planète! L’Urus devient le deuxième VUS de l’histoire de la marque après le LM002, construit entre 1986 et 1993.

Chevrolet Blazer

Le Guide de l'auto

Le Blazer est de retour chez Chevrolet! Après avoir abandonné ce modèle en 2005, Chevrolet le ramène à la vie pour 2019. C’est d’ailleurs au Salon de l’auto de Montréal que le nouveau VUS effectue sa première sortie canadienne.

Porsche 911

Le Guide de l'auto

Véritable icône de l’automobile, la célèbre Porsche 911 nous revient sous une toute nouvelle génération, nom de code 992. Cette nouvelle sportive allemande promet plus de puissance que jamais, gracieuseté d’un moteur à six cylindres biturbo développant 444 chevaux.

Ford Explorer

Le Guide de l'auto

Pour l’année-modèle 2020, le Ford Explorer est de retour sous une nouvelle génération. Une variante hybride est au menu, de même qu’une version ST axée sur la performance avec un moteur de 400 chevaux. L’Explorer 2020 a été dévoilé au monde entier il y a quelques jours à peine au Salon de Détroit.

Mercedes-Benz Classe A

Le Guide de l'auto

La Mercedes-Benz Classe A existe depuis un bon moment déjà en Europe, mais voilà que le constructeur au logo étoilé s’apprête à commercialiser ce modèle compact pour une première fois au Canada. La Classe A deviendra le modèle le plus abordable de la marque et sera disponible en variantes à quatre et à cinq portes.