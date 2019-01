4e Salon de l’habitation de Chaudière-Appalaches

Le Salon de l’habitation Chaudière-Appalaches prend son envol aujourd’hui et se tiendra au Centre de congrès et d’exposition de Lévis jusqu’à dimanche. Cette année encore, l’animation de l’événement a été confiée à Stéphanie Lévesque, que vous pouvez régulièrement voir à Salut Bonjour Week-end comme chroniqueuse. Innovant et inspirant, le Salon regroupe une centaine d’exposants, principalement de la région de Chaudière-Appalaches, tous professionnels de la rénovation, de l’aménagement et de l’habitation. L’événement se distingue par le partage des connaissances et du savoir-faire dans le domaine de la rénovation et de l’habitation afin de favoriser l’amélioration des milieux de vie.

Stéphanie Lévesque, passionnée de rénos

« Je suis heureuse d’être présente, d’animer cet événement Innovant et inspirant, et de mettre de l’avant des professionnels solides qui connaissent les tendances de demain et tout ce que l’on devrait surveiller, a dit Mme Lévesque. On ne le dira jamais assez, visiter le salon est l’occasion de contacts humains, de proximité avec les exposants, qui permettent de bien préparer de peaufiner ses projets de rénovations et de construction. Voilà une belle occasion à ne pas rater pour se mettre enfin au courant dans un contexte favorable! »

Elle promet d’ailleurs d’aller à la rencontre des visiteurs et des exposants pour partager sa passion pour la construction et la rénovation. En effet, elle-même entrepreneure générale et ébéniste, Mme Lévesque se plaît à vulgariser et à démystifier le milieu de la rénovation et de la construction afin de permettre aux gens de se lancer dans des projets de façon plus autonome.

Une immense toile spécialement créée pour le Salon

Les visiteurs pourront également admirer l’impressionnante œuvre, d’une dimension de 1,2 m de haut et de 12 m de long, spécialement créée par l’artiste peintre RenéeRose pour le Salon. Intitulée Marcher en forêt, l’œuvre d’art contemporain met en lumière un volet artistique important du Salon. Elle dégage un mélange de créativité, de spontanéité et de force naturelle. RenéeRose se distingue par la vitalité et la précision de ses gestes dans la création de ses œuvres.

Programmation et information : sh-ca.ca