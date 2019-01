5 vins rouges à prix doux pour commencer l’année

C’est le moment de l’année où le solde de la carte de crédit des Fêtes arrive à terme.

Pour ceux d’entre vous qui désirent mettre cette dernière au régime, voici quelques suggestions qui pourront faire votre bonheur sans casser le cochon. Et comme il fait un froid de canard, j’ai opté pour des suggestions réconfortantes qui sauront s’agencer à des plats de saison. Ces recommandations sont aussi des vins au plaisir immédiat. Vous rafraîchissez, vous ouvrez et vous servez sans chichi ! Et comme dirait le collègue Méchants Raisins, buvez moins, mais buvez mieux.

Bonne dégustation et bon début d’année chers lecteurs !

San Valentino Scabi 2017

Photo courtoisie, SAQ

Sangiovese di Romagna, Superiore : Cette première suggestion sera un compagnon parfait à votre prochaine lasagne. Ce produit nous vient d’Émilie-Romagne, une région qui est plus connue pour son parmigiano reggiano et son prosciutto que pour ses vins. Scabi est élaboré à base de sangiovese et issu d’agriculture biologique. C’est frais et fruité, avec des notes de cerise rouge et de garrigue. Les tanins sont patinés, le vin facile à boire. Difficile de demander mieux pour cette qualité. Servez-le légèrement frais pour un maximum de plaisir.

14 % Italie | Vin rouge | 18,25 $ | 3,4 g/l

★★★ | $$

CODE SAQ : 11019831

Marqués de Cáceres Excellens 2014

Photo courtoisie, SAQ

Rioja, Crianza, Cuvée Especial : Les plats mijotés ont indéniablement la cote lorsqu’il fait très froid. Ces préparations de longue cuisson nécessitent des vins aux tanins patinés. Si vous avez des vins un peu âgés, c’est l’occasion de les ouvrir. Sinon, voici une suggestion en dominance de tempranillo qui sera délicieuse avec votre prochain bouilli. Le vin a des notes de sous-bois et de tabac, avec une petite pointe boisée. C’est bien fait et typique d’un Rioja traditionnel.

14 % Espagne | Vin rouge | 16,70 $ | 2,4 g/l

★★ | $ ½

CODE SAQ : 12383221

Clos Bagatelle Saint-Chinian

Photo courtoisie, SAQ

Languedoc-Roussillon : Voici une suggestion qui fait partie des classiques Méchants Raisins. Ce nouveau millésime est toujours aussi bon et à un prix défiant toute compétition. Le vin en dominance de syrah est typique du cépage et de l’appellation, ce qui est la plupart du temps difficile à accomplir dans la catégorie « petit prix ». Ses notes de cacao, de terre, de fruit noir, de violette, et sa bouche bien structurée seront intéressantes avec un gigot ou une longe d’agneau et quelques herbes aromatiques.

13,5 % France | Vin rouge | 12,45 $ | 1,6 g/l

★★ ½ | $ ½

CODE SAQ : 12824998

Dialogo 2017

Photo courtoisie, SAQ

Douro, Niepoort : Producteur non conformiste de la région du Douro, Dirk Niepoort élabore cette petite cuvée pour permettre aux gens de dialoguer, de là le nom de Dialogo. Ce produit est maintenant au répertoire général, donc facile à trouver et, surtout, facile à aimer. Le vin a du fruit à souhait et a beaucoup de charme. Sans boisé marqué, c’est équilibré avec une légère trame tannique. Passe-partout de choix, c’est un vin tout aller. Petite note si vous aimez les jolies étiquettes, celle-ci a été signée par le Québécois Claude Cloutier.

13 % Portugal | Vin rouge | 16,00 $ | 1,8 g/l

★★ ½ | $ ½

CODE SAQ : 12098033

Les Halos de Jupiter Côtes-du-Rhône 2016

Photo courtoisie, SAQ

Michel Gassier : De la richesse combinée à du fruit, ce vin à base de grenache est un coup de cœur de l’appellation côtes-du-rhône. Il est élaboré par Michel Gassier et Philippe Cambie, qui forment une équipe du tonnerre. Amoureux de ce cépage, ils ont trouvé l’équilibre entre fraîcheur et maturité pour proposer un vin qui plaira. Si vous avez envie d’une pièce de bœuf grillée, ce sera tout à fait de mise.

15 % France | Vin rouge | 17,90 $ | 4,3 g/l

★★ ½ | $ ½

CODE SAQ : 11903619

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.

www.saq.com