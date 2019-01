ROUTHIER, Claude



À l'Hôpital l'Enfant-Jésus, le 12 janvier 2019, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur Claude Routhier, époux de madame Martine Fecteau. Né à Roberval, il était le fils de feu monsieur Edmour Routhier et de feu madame Ida Morin. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 9h30 au centre commémoratifM. Routhier laisse dans le deuil son épouse madame Martine Fecteau; ses enfants: François (Joëlle Bastien) et Louis (Olivier Vallerand); ses petits-enfants: Laurent et Sophie; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fecteau: Sylvie, Richard, feu Danielle (Pierre Lemay), Sylvain (Matthew Doyle), Jean-Pierre (Jocelyne Gauthier), feu Doris (Jocelyn Tremblay), Denis (Chantal Bélanger), Roger (Annie Laforge), Jean-Claude (Sandra Archibald); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille privilégie les dons à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Ces dons peuvent être envoyés par la poste à l'attention de la Fondation IUCPQ, 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Québec) G1V 0B8. Il est également possible de faire un don en visitant le site Internet de la Fondation au fondation-iucpq.org.