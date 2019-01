SÉNÉCHAL, Madeleine



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 16 janvier 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Madeleine Gagnon Sénéchal, épouse de feu monsieur Roland Sénéchal, fille de feu madame Jeanne-d'Arc Hovington et de feu monsieur Wilfrid-Ernest Gagnon. Elle demeurait à Québec, autrefois du Saguenay.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 11h à 13h.L'inhumation des cendres se fera au Saguenay au printemps. Elle laisse dans le deuil ses filles: Carole et Andrée Sénéchal; sa petite-fille Chantale Yunt, ses frères et sa sœur: Paul Gagnon, feu Yolande, feu Jean (Éliette) et feu Jacques (Claudette); ses belles-sœurs et ses beaux-frères: Bernadette (feu Fernand Guay), Camille (feu Bernadette Michaud), Germaine (Jean Foster), feu Mariette, Jean-Pierre (feu Louise Tremblay), Denise (Pierre-André Bélanger), Marcel, Esther, Benoit (Jacqueline Chiasson) et Daniel (Jeannette Perron), ainsi que plusieurs neveux et nièces. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec Téléphone : 418 527-4294 Site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.