HÉBERT, Claude



Au CHUL, le 9 janvier 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Claude Hébert, époux de feu dame Pauline Lafrance. Il demeurait à Québec. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 10h30 à 12h15.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière Belmont. Il laisse dans le deuil sa belle-sœur Alvina Adam (feu Marcel Hébert), ses belles-sœurs et son beau-frère de la famille Lafrance ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s dont la famille de feu dame Lisette Lalancette. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10 rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5. Par téléphone au 418 525-4385 / site internet : www.fondationduchudequebec.ca