Boxe: un premier gymnase pour Ramsay

VERONA, New York | Avec une équipe de 14 boxeurs et de plusieurs entraîneurs, Marc Ramsay a décidé d’avoir son propre gymnase.

L’entraîneur a déjà amorcé ses recherches pour trouver un local dans le nord de Montréal.

« J’ai commencé à regarder ce projet, a confirmé Ramsay lors d’un entretien après la pesée entre Oscar Rivas et Bryant Jennings, jeudi. Je vais passer à la vitesse supérieure après le combat d’Eleider Alvarez [2 février]. »

En attendant que son gymnase soit prêt, ses protégés, dont ses deux champions du monde, vont continuer de s’entraîner aux gymnases Sherbatov (Laval) et Champion (Montréal).

« On a été super bien traités à ces deux endroits, a souligné Ramsay. Toutefois, je dois centraliser mes opérations. »

En ayant un seul gymnase, Ramsay aura tous ses boxeurs sous un seul et même toit. De cette façon, ça lui rendra la vie plus facile sur le plan de l’organisation de son horaire et de celui de ses pugilistes.

De plus, ce sera plus facile de garder les séances d’entraînement en prévision des duels de ses athlètes en privé.

Fermé au public pour commencer

Lors des premiers mois d’opération, le gymnase de Ramsay sera fermé au public. Par contre, la porte pourrait s’ouvrir par la suite.

« Il n’est pas impossible qu’on l’ouvre au public pour certaines plages horaires, a souligné Ramsay. Cette portion du projet n’est pas encore déterminée et on verra aussi de quelle façon les choses vont rouler. »