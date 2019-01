Caroline Néron répond aux critiques qui lui ont été adressées

Les déboires financiers de l'entreprise de bijoux de Caroline Néron ont fait beaucoup jaser, tant dans les médias québécois que sur les réseaux sociaux de certaines vedettes québécoises.

À LIRE AUSSI: Ces personnalités ont réagi aux déboires financiers de Caroline Néron

L’ex-comédienne et femme d’affaires déplore certaines critiques de journalistes qui, selon elle, ont fait preuve de «sensationnalisme et désinformation». Elle s’est exprimée sur ses réseaux sociaux en partageant une photo d’elle dans les coulisses de Tout le monde en parle.

«J’ai beaucoup de misère à comprendre l’acharnement de certaines journalistes, explique Néron sur Instagram. La désinformation et le sensationnalisme font mal... à moi, ma famille, mais également à 155 employés et les leurs! Merci à toute mon équipe pour votre dévouement et votre conviction que les jours meilleurs sont proches!»

Caroline Néron sera sur le plateau de Guy A. Lepage dimanche pour éclairer les gens sur la situation financière de son entreprise.