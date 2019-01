«Ce sera à 168 livres ou je ne serai pas là»

VERONA, New York | La patience de Marc Ramsay a des limites. Celle avec son boxeur David Lemieux est atteinte depuis les événements qui sont survenus à New York en décembre.

« On a eu une bonne rencontre avec David par rapport à ce qui s’est passé à New York, a indiqué Ramsay. On avait décidé de prendre une bonne pause pour nous permettre de corriger le tir.

« Par contre, ça va prendre une autre rencontre avant d’amorcer le prochain camp d’entraînement. On doit d’abord avoir une date et un adversaire et on devra évaluer plusieurs choses, dont son attitude par rapport aux changements proposés.