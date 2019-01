Contrition pré-budgétaire

Comme les autres avant lui, le gouvernement Legault mène ce temps-ci des consultations prébudgétaires en vue du prochain party de la dépense, prévu quelque part en mars.

Ministres et hauts fonctionnaires établiront bientôt jusqu’où pousser le bouchon sans éveiller les soupçons du contribuable le plus léger d’Amérique...

D'ailleurs, déjà tout le monde est calme, pas d’hystérie anticipée, ni de crise, sauf aux bulletins météo; c’est tellement tranquille qu'on dirait que Céline Galipeau n’existe pas...

Alors le budget 19-20, la dernière version du miroir aux alouettes, ne bouleversera sans doute pas nos coûteuses habitudes; on ne touchera pas au petit ongle du plus petit orteil du gros modèle québécois, notre poids-lourd chéri et bedonnant, adoré par les veaux d’or et les vaches sacrées : de Bombardier jusqu'au FRAPRU et à l'UQÀM en passant par la Société de la récupération et du recyclage, le Conseil du statut de la femme, l’Office de la condition féminine et la Commission municipale ou de toponymie...

D’ailleurs, il est si facile de continuer, si facile de ne rien changer, de filer le petit bonheur dans les ornières, d’opter pour le simple et l’inamovible, d’additionner les prévus aux conventions collectives qui font du Québec une société si joliment tissée serré que, selon les plumitifs maintenant admissibles aux crédits d’impôt, le monde entier envie sa camisole de force...

Le prochain budget sera donc l’objet d’une véritable célébration, de retrouvailles à huis clos et de centaines de poignées de mains lucratives...

Ce sera l’occasion pour les lobbyistes et les débutants d’approcher les stars du petit écran, de voir de près les politiciens apprenant leur rôle ou de revoir ceux qui, battus ou disparus, sont revenus, ressuscités des morts, métamorphosés en commentateurs, experts du Brexit comme de la gestion de l'offre, parfois dans des émissions quasi confidentielles. C’est aussi le temps de parler à des d’inaccessibles fonctionnaires, souriant pour l'occasion et rompant, à leur risque et péril, la loi du silence...

Le budget chaque année rassemble le Québec d’en-haut et il est dommage que cette retraite d’un jour ne soit pas entièrement diffusée, questions, réponses et civilités, au profit de celui d’en-bas...

Photo Simon Clark

L’événement rassemble la crème et le petit lait du Québec au même endroit: politicos, journalistes, stars de l’opinion, experts, attachés case simili cuir, leaders et majordomes syndicaux, commissaires du peuple en veston, militants capuchonnés, individus sans but lucratif, tuques ou toques de laine et chapeaux mous, claviéristes et imprimantes communautaires, lieutenants et colonels de l'écologie, chambreurs de commerce, patroneux, concierges et gens d’affaires presque invisibles, fonctionnaires empesés et immobiles, électriciens, placiers et commis à bout de souffle et, bien sûr, l’escouade éreintée, affectée à la curée, au buffet du Centre des Congrès :

Ah! Piocher avec les vedettes dans les nouilles et les légumes raidis par le réchaud!

Ah! Savourer ces cubes indéfinis, naufragés avec les champignons rigides et les pois ridés dans une sauce vendue au baril!

Ah! Picosser entre deux fonctionnaires impassibles, et trois fois plutôt qu'une, dans les petits gâteaux que réclament les polypes...

Ce n’est pas pour rien que certains de nos plus beaux esprits en parlent comme d’une «grand-messe». Outre qu'on y tire parfois la langue, il a quelque chose de religieux, ce rendez-vous annuel de la fine-fleur médiatico-syndicalo-socialo-communauto-bureaucrato-politique.

On les sépare généralement en deux groupes, selon deux tarifs : ceux qui savent compter dans une salle –et qui paient plus cher- et ceux qui ont tout vu, tout redit et tout compris, dans une autre.

© Photo courtoisie

C’est dans la seconde que les Grands ballets syndicaux mettent en vedette Létourneau, Boyer et cie, les faisant virevolter d’un micro à l’autre, l'air instruit et brillant, dans l’espoir que leurs nouvelles insatisfactions finiront au moins à RDI...

Ce n’est pas là qu’on entend parler de baisses des impôts. D’ailleurs qui parle de ça, de nos jours, sauf pour les médire...

La dernière hypothèse, la seule qui fut franchement alléchante, date déjà de plusieurs années; elle avait été formulée en 2002, aux abords des chutes Montmorency, sans doute pour symboliser les larmes des suppliciés...

Les libéraux de Jean Charest proposaient cinq milliards en baisses d’impôt moyennant cinq milliards soustraits dans les dépenses. Un tas d’imbéciles y ont cru...

Couper cinq ou deux ou un seul milliard? Sur 120 milliards? Ce serait assurément catastrophique, on l’a tant et tant écrit et tant redit à la télé...

Ne rêvons donc pas en couleur, ni en noir et blanc: on sera chanceux si la taxation ne repart pas à la hausse et, franchement fortunés, si le Fonds vert nous est remboursé...

En même temps que les trop-perçus d’Hydro-Québec...