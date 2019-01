Dans les coulisses du nouveau Méga Parc

C’est aujourd’hui que le Méga Parc des Galeries de la Capitale rouvre ses portes après plusieurs mois de travaux. Pleins feux a eu un accès exclusif aux coulisses du tout nouveau parc d’attractions intérieur. Marie-Christine a pu voir de près les impressionnants équipements et a rencontré Sean Sauvé, directeur adjoint du Méga Parc, Pierre-Olivier Paquet, chef d’équipe technique, et Judith Gagnon, ingénieure pour DWB Consultants. On apprend notamment que l’équipe de chantier a dû dévisser et revisser deux fois plutôt qu’une les 2200 ampoules du grand carrousel et qu’il a fallu couper le toit de l’édifice pour assembler la grande roue. Anecdotes, défis de taille qu’ont posé certains manèges, procédures de vérification pour assurer la sécurité... Apprenez-en plus sur le chantier et obtenez un bel aperçu de ce qui vous attend lors de votre prochaine visite au Méga Parc. Information : mega-parc.com