Déclaration de revenus unique: Shawinigan et Saguenay inquiets des pertes d’emplois

Les maires de Shawinigan et Saguenay estiment que la perte de plus de 1000 emplois dans leurs villes respectives serait «catastrophique», si Québec va de l’avant avec la création d’une déclaration d’impôt unique.

«Vous comprendrez que 1300 emplois pour une ville comme la nôtre, c’est énorme. C’est un de nos plus gros employeurs ici», affirme le maire de Shawinigan, Michel Angers, qui se dit «très, très, très inquiet».

Jeudi, le premier ministre François Legault a demandé à son homologue fédéral, Justin Trudeau, de permettre à Québec de percevoir les impôts d’Ottawa afin que les Québécois n’aient désormais qu’une seule déclaration de revenus à remplir. La mesure, permettrait d’économiser jusqu’à 500 millions $ annuellement en mettant fin au dédoublement, mais signifierait aussi la perte de quelque 5 0000 emplois pour les employés de l’Agence du revenu du Canada situés au Québec.

«Mais si on crée d’autres types d’emplois qui sont plus efficaces, tout le monde est gagnant. Ça donne quoi d’avoir deux groupes d’employés qui font la même chose ?» a plaidé François Legault jeudi.

Emplois en région

Malgré les propos du premier ministre, la mairesse de Saguenay s’inquiète elle aussi pour les quelque 1000 emplois du Centre fiscal de Jonquière. «Monsieur Legault a réitéré, en campagne électorale, qu’il veut conserver des emplois gouvernementaux en région, rappelle Josée Néron. Je n’ai rien contre le fait qu’on étudie l’idée d’une seule déclaration d’impôts, mais je demande à monsieur Legault de s’assurer que les emplois qui sont en ce moment au Centre fiscal de Jonquière soient conservés.»

«Je désire obtenir une assurance, parce que ce serait vraiment quelque chose de catastrophique», ajoute-t-elle, en rappelant que le Saguenay vit une «stagnation au niveau de la population».

Même son de cloche du côté de Shawinigan. «Si on me dit que les 1300 emplois seront conservés et qu’on va fermer d’autres emplois à travers le Québec pour amener ces postes-là chez nous au niveau provincial, je suis prêt à regarder ça», dit Michel Angers. Autrement, le maire promet du «brasse-camarade» pour défendre ses travailleurs.

Tant Mme Néron que M. Angers soulignent que le gouvernement Legault ne les a pas consultés avant l’annonce de jeudi. «Ç’aurait été apprécié», souligne Michel Angers.