Devrais-je renoncer à profiter des plaisirs de la vie?

Âgés de 68 ans, mon mari et moi avons pris notre retraite il y a trois ans. D’un naturel solitaire et bougon, mon mari a coupé net toutes ses relations. Il s’est replié sur lui-même. Il sort très peu et ne fréquente personne. Pour ma part, j’ai continué à voir mes amies d’enfance ainsi que deux de mes copines de travail. Avec ces dernières, je fréquente un groupe sportif de marche en nature une fois par semaine, et avec mes trois amies d’enfance, on lunche ensemble une fois par mois. Ces activités me permettent de garder la forme, mais aussi de m’aérer l’esprit, car je n’en peux plus de vivre devant un air bête.

Mon mari est normalement taciturne, mais depuis que j’ai pris le parti de lui tenir tête et de sortir malgré les disputes que ça crée, il me fait des séances de boudage qui peuvent durer plus d’un jour après chaque sortie. Et ça ne change rien que je la lui annonce le jour même ou trois jours d’avance. Je trouve ça pénible à supporter et je suis en train de me demander si je ne devrais pas céder à son chantage et tout arrêter pour voir si ça le ramènerait à de meilleurs sentiments.

De plus, nos deux enfants et leurs conjoints ont pris leurs distances avec nous tant l’atmosphère est tendue quand ils viennent nous visiter. Le bruit que font leurs enfants dérange mon mari et il les trouve mal élevés. Alors, imaginez comment je risque de me retrouver seule si je renonce à mes sorties. Et ça m’angoisse ! Je n’imaginais tellement pas finir ma vie comme ça.

M-C