Evgeni Malkin en crise de confiance

Pour des joueurs d’exception, les crises de confiance peuvent passer inaperçues aux yeux des amateurs. C’est le cas de l’attaquant des Penguins de Pittsburgh Evgeni Malkin qui, malgré un bon rendement offensif, peine à trouver son jeu présentement.

Celui qui a remporté deux fois le trophée Art-Ross en carrière inscrit régulièrement son nom à la feuille de pointage cette saison comme en font foi ses 14 buts et 50 points en 46 parties, avant la rencontre des siens prévue vendredi soir. Malgré tout, il est très loin d’être satisfait de son jeu.

«Je ne suis pas heureux de mes deux derniers matchs», a indiqué Malkin au site officiel de la Ligue nationale de hockey (LNH), jeudi. Et le Russe a raison d’être mécontent: il a montré un différentiel de -6 lors des deux dernières défaites de 5 à 2 des Penguins en Californie.

«J’ai vu les vidéos avec l’entraîneur, a confié Malkin. Je vois mes erreurs. Je veux mieux jouer, assurément.»

«[Il ne faut plus] de revirement en zone neutre. Au dernier match, j’ai essayé de battre deux joueurs à un contre un. Ça ne fonctionne pas présentement. Il faut être plus simple. Peut-être dégager la rondelle dans la zone offensive et jouer simplement. Marquer quelques buts et la confiance sera de retour.»

Une façon de voir les choses que partage son entraîneur-chef Mike Sullivan. «Nous voulons qu’il garde son jeu simple. Il doit tirer au but quand il a une opportunité et se concentrer sur une présence à la fois. Aussi longtemps qu’il fera cela et qu’il profitera des occasions, nous savons qu’il va s’en tirer.»

«Nous voulons renforcer l’idée auprès de "Geno" qu’il est un grand joueur et qu’il sera une grande part des succès de cette équipe dans l’avenir», a statué l’instructeur.

Dans la tête

Malkin ne s’en cache pas: sa confiance n’est pas au sommet. Pour retrouver son jeu, il a testé une panoplie d’équipements différents. Mais de son propre aveu, cette tactique n’aura aucune incidence sur son rendement.

«[L’équipement] n’est pas le problème. Le problème est seulement dans ma tête. Je sais cela, l’équipement est bon. Quand tu n’as pas de confiance, tu changes tout: les gants, les bâtons, les patins...»

Les Penguins sont impliqués dans une lutte pour une place en séries éliminatoires, notamment avec le Canadien de Montréal. L’apport de Malkin est ainsi essentiel au club de la Pennsylvanie. Le groupe d’entraîneurs tente ainsi par tous les moyens d’aider son joueur.