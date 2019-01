Femme déçue

Déjà dans mon enfance, moi une fille unique, je m’étais promis d’avoir plusieurs enfants quand je serais grande. Quand j’ai rencontré mon mari alors qu’on approchait tous deux de la quarantaine, il m’a vite fait savoir qu’il ne voulait pas plus d’une enfant. Comme je l’aimais à n’en plus voir clair, j’ai accepté. Peu après la naissance de notre fille, il a subi une vasectomie. Comblée de voir grandir ma fille, je ne me rendais pas compte à quel point j’avais envie d’avoir au moins un autre enfant.

Mais depuis son entrée en maternelle, je me sens triste de ne plus avoir de bébé à la maison et je souhaiterais que mon mari fasse inverser sa vasectomie pour qu’on tente d’en avoir un autre. Il refuse et ça me frustre. Pourquoi est-ce à moi de comprendre et d’accepter sa décision ? Est-ce que ces choses-là ne devraient pas se décider à deux ?