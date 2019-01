Froid extrême: des précautions à prendre

MONTRÉAL – Plusieurs régions du Québec vivront une période de froid extrême dans la nuit de vendredi à samedi de même que tôt samedi matin, avec des valeurs de près de moins 40 en tenant compte du facteur de refroidissement éolien.

C’est le cas pour pratiquement tout le sud de la province. Un avertissement de froid extrême était aussi en vigueur pour des régions plus au nord, comme la baie James, celle de la rivière La Grande, de LG Quatre - Laforge et Fontanges, Schefferville et Fermont, où «le facteur de refroidissement éolien atteindra près de moins 50 par moments au cours des prochains jours».

«Couvrez-vous. Des engelures peuvent se développer en quelques minutes sur la peau exposée au refroidissement éolien», recommande Environnement Canada pour les régions où du froid intense est prévu. Dans certaines régions, comme le Saguenay, la situation pourrait persister jusqu’à lundi.

En plus de températures très froides, plusieurs régions seront aussi frappées par une intense tempête hivernale en provenance de la Nouvelle-Angleterre qui devrait traverser le golfe du Saint-Laurent au cours des prochains jours.

Des quantités de neige pouvant dépasser 15 centimètres, des vents forts et de la poudrerie sont prévus, notamment dans la grande région de Montréal. Certains secteurs de la Gaspésie seront particulièrement touchés avec des accumulations, dimanche, de 30 à 60 centimètres de neige et de la poudrerie.

En prévision de ces conditions météorologiques extrêmes, la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, ainsi que la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, demandent à la population de «demeurer vigilante afin de prévenir les effets directs et indirects du froid sur la santé, en particulier en ce qui concerne les personnes vulnérables».

«Parmi les risques que constitue le froid pour la santé, notons les engelures et l'hypothermie, ont indiqué les ministres dans un communiqué conjoint, vendredi. Il peut également avoir des effets néfastes sur les personnes atteintes de maladies respiratoires telles que l'asthme, les bronchites chroniques et l'emphysème, de maladies cardiovasculaires et de maladies chroniques comme le diabète et l'insuffisance cardiaque ou les personnes qui prennent des médicaments qui les rendent sensibles au froid. Rappelons également que certaines personnes, comme les aînés, les enfants et les personnes en situation d'itinérance, sont particulièrement vulnérables aux effets de telles conditions climatiques.»

Urgences-santé a aussi publié un communiqué vendredi disant qu’en vue du froid et de la tempête hivernale prévus cette fin de semaine, toutes [ses] équipes [...] sont prêtes et mobilisées».

Précautions recommandées par les autorités gouvernementales pour des activités à l'extérieur

S'habiller en mettant plusieurs couches de vêtements;

Bien se couvrir la tête, le nez, la bouche, le cou, les mains et les pieds;

Porter de bonnes bottes chaudes;

Maintenir un niveau régulier d'activité, par exemple en marchant constamment;

Limiter les efforts trop rigoureux, comme pelleter de la neige ou courir;

Prendre des répits pour se réchauffer dans un endroit chaud, en cas de longues périodes d'exposition au froid;

Éviter de mouiller ses vêtements (les changer au besoin);

Éviter de fumer ou de consommer des boissons alcoolisées.

Précautions recommandées par les autorités gouvernementales pour les personnes qui demeurent à la maison:

Bien chauffer son domicile et empêcher les infiltrations d'air froid par les portes et les fenêtres;

S'assurer d'une bonne aération en cas d'utilisation d'un système de chauffage d'appoint ou d'un poêle à bois;

Pour éviter les intoxications au monoxyde de carbone, ne pas utiliser d'appareils à moteur à combustible comme de l'essence ou du propane à l'intérieur et installer un avertisseur de monoxyde de carbone;

En cas de panne électrique, installer la génératrice à l'extérieur de la demeure ou de tout bâtiment habité et le plus loin possible des fenêtres.

Précautions recommandées par Urgences-santé :

Assurez-vous que votre domicile soit accessible en déneigeant votre entrée et vos escaliers extérieurs et en répandant de l'abrasif;

Assurez-vous que l'adresse de votre domicile soit bien visible de la rue et éclairée si possible;

Assurez-vous de laisser une lumière allumée devant votre domicile;

Faites preuve de prudence dans vos déplacements;

Habillez-vous chaudement et assurez-vous de couvrir les parties du corps qui sont exposées au froid et au vent;

Ne sortez pas seul, dans un endroit isolé;

Si vous êtes à l'extérieur, trouvez un abri et continuez de bouger;

Si votre peau devient insensible et picote ou si elle rougit puis devient blanche, vous êtes victime d'engelures. Mettez-vous à l'abri du froid et communiquez immédiatement avec le 8-1-1 ou rendez-vous dans une clinique;

Vérifiez le bon fonctionnement de votre système de chauffage, de votre détecteur de monoxyde de carbone et de votre détecteur de fumée;

Soyez alerte aux symptômes d'une intoxication: maux de tête, nausées, fatigue et étourdissements;

Si vous croyez être victime d'une intoxication, sortez immédiatement à l'extérieur et appelez le 9-1-1. N'y retournez pas avant d'en avoir l'autorisation.

N.B. Urgences-santé recommande à la population de Montréal et de Laval, pour éviter un débordement de ses services, d'utiliser ses services qu'en cas d'urgences vitales et de communiquer avec Info-Santé (8-1-1) pour toute situation non urgente.