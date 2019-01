Froid extrême: la température ressentie à Québec pourrait chuter à -50 cette nuit

Les autorités invitent la population à la prudence alors que le facteur de refroidissement éolien va atteindre des seuils extrêmes à Québec et dans les environs. La température ressentie pourrait même chuter à -50 dans la nuit de vendredi à samedi.

À ce seuil, des engelures peuvent se développer en seulement quelques minutes sur la peau exposée au froid, rappelle Environnement Canada dans un avis émis vendredi.

«Le facteur de refroidissement éolien atteindra des valeurs entre -40 et -50 par moments à partir de cette nuit. Cette vague de froid pourrait persister jusqu'à lundi sur plusieurs secteurs», préviennent les météorologues.

Des bulletins météorologiques similaires ont été diffusés dans la majorité des secteurs du nord du fleuve Saint-Laurent, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, sur la Côte-Nord et dans le Bas-Saint-Laurent.

La santé publique aux aguets

La direction de la santé publique du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale s’est montrée préoccupée dans un communiqué émis vendredi.

«Une exposition au froid intense peut entraîner un risque important d’engelure, de gelure ou d’hypothermie qui sont responsables de lésions graves», rappelle-t-on.

La santé publique recommande à la population de ne pas s’exposer de façon prolongée au froid intense et de se couvrir en conséquence.

Les groupes vulnérables, soit les enfants et les personnes âgées, devraient même éviter de sortir à l’extérieur, si cela n’est pas nécessaire, est-il précisé.

Ceux qui doivent prendre la route pour sur une longue distance doivent penser à l’éventualité d’une panne.

«Vérifiez la fiabilité de la voiture, l’essence et le lave-glace. Apportez des vêtements chauds, des chandelles, des allumettes, un téléphone cellulaire», conseille-t-on.

Tempête de neige dimanche

En plus du froid, une intense tempête hivernale fera son entrée sur le Québec dimanche.

Environnement Canada ne donne pas, pour le moment, d’indications quant aux quantités de neige qui sont attendues dans la région de Québec puisque la trajectoire exacte du système météorologique demeure incertaine.

Chose certaine, la neige, les vents et la poudrerie seront de la partie et compliqueront les déplacements.

«Une trajectoire un peu plus au nord pourrait impliquer l'occurrence d'une tempête hivernale majeure pour tout le sud et l'est du Québec alors qu'une déviation vers le sud épargnerait plusieurs régions. Le scénario devrait se préciser davantage au fur et à mesure que l'on se rapproche de l’évènement», selon les météorologues.

L’agence fédérale a averti que la tempête pourrait frapper plus fort en Gaspésie et anticipe dans cette région des chutes de neige allant de 30 à 60 centimètres.