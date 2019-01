Grosses décisions en vue

« J’ai hâte de voir ce qui va arriver. On a nos deux vedettes dont on ignore l’avenir », a indiqué David Savard au représentant du Journal de Montréal.

« Pour l’instant, on se concentre pour demeurer bien placés dans notre division. Par la suite, on verra ce que l’équipe décidera de faire avec eux et avec ceux qui pourraient s’amener avec nous », a ajouté le défenseur.

Et comment ! À égalité avec les Capitals de Washington, ils n’ont qu’un point de priorité sur les Islanders de New York et trois sur les Penguins de Pittsburgh. De plus, ils ne sont qu’à cinq points de tomber hors du portrait des séries.