Joueur mineur accusé: Gilles Courteau peu impressionné par les Tigres

Gilles Courteau a critiqué sévèrement les Tigres de Victoriaville, vendredi, relativement à l’arrestation d’un joueur d’âge mineur pour conduite avec les facultés affaiblies, estimant que l'organisation a erré et qu’elle aurait dû en faire davantage pour mieux superviser ses joueurs.

Le commissaire de la Ligue de hockey junior du Québec (LHJMQ) a été mis aux faits des incidents survenus samedi dernier et a précisé que le dossier est pris très au sérieux. Selon lui, la sécurité des joueurs du circuit est en cause et demeure une priorité.

«Bien qu'il s'agisse d'une équipe bien intentionnée qui a voulu récompenser ses joueurs, nous sommes d'avis que l'organisation a fait preuve d'un manque de jugement et d'encadrement en n'établissant pas des balises claires et strictes à ses joueurs. Nous croyons fermement qu'il est primordial que les membres du personnel des équipes redoublent de prudence dans de telles circonstances», a indiqué le bureau du commissaire dans un communiqué.

«L'arrestation d'un joueur de 17 ans pour conduite en état d'ébriété est une conséquence malheureuse d'un manque de jugement de l'organisation, mais également d'une mauvaise décision prise par ce jeune homme. L'équipe et le programme d'aide aux joueurs de la LHJMQ ont pris en charge ce joueur et lui donnent actuellement tout l'appui nécessaire», a ajouté la ligue.

Les Tigres se mordent les lèvres

Dans le camp des Tigres, l’heure est aux regrets, selon toute vraisemblance.

«Bien que les intentions n'aient jamais été mauvaises, l'organisation admet qu'il y a eu un manque de jugement et d'encadrement des joueurs lors de cette soirée. Des leçons ont été tirées de cette situation et des correctifs ont immédiatement été apportés afin de s'assurer de corriger le tir et d'éviter que cette situation se reproduise», a commenté l’équipe dans un autre communiqué.

Le tout fait suite à l’arrestation d’un hockeyeur - dont l’identité n’a pas été dévoilée – au terme d’une soirée arrosée dans un bar. Après une victoire contre l’Océanic de Rimouski et un voyage de retour à Victoriaville, les joueurs et l’entraîneur Louis Robitaille ont festoyé entre 23 h et 2 h du matin. Par la suite, les policiers ont repéré un véhicule immobilisé en bordure de la route 116; à l’intérieur, un porte-couleurs des Tigres était assoupi. Il a reçu deux constats d’infraction, incluant un pour conduite avec les facultés affaiblies.

«Dorénavant, les récompenses qui seront offertes à l'équipe serviront à une activité bien précise et seront encadrées par l'organisation. Les Tigres assument la responsabilité et les conséquences découlant de ces événements, et assurent qu'elle a tiré des leçons importantes de cette situation.»