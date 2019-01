La protection de nos infrastructures, une priorité pour le ministre François Bonnardel

Le ministre des Transports du Québec François Bonnardel dévoilera bientôt une politique concernant la protection des infrastructures routières, l'un des dossiers importants pour celui qui est entré en fonctions il y a un peu plus de trois mois.

«Je ne peux pas vous annoncer ce qui va se passer dans les prochains mois, mais j’ai des idées en tête. Au-delà de notre gros plan de décongestion, il faut mettre de l’avant des politiques. Il faut un plan qui va durer, où on peut avoir une vision pour 20, 30 ou 40 ans», a expliqué le ministre à l'émission Dutrizac de 6 à 9, à QUB radio.

Pour les trois prochaines années, des sommes de 550 M$, 700 M$ et 900 M$ respectivement sont prévues pour la protection des ponts, des tunnels et des routes.

Selon le ministre Bonnardel, l'état des routes s'est tout de même amélioré au cours des 10 dernières années, bien que la situation ne soit «pas parfaite».

Au sujet de la Métropolitaine

François Bonnardel a aussi défendu la décision de reconstruire à l'identique la Métropolitaine, qui demeurera une autoroute surélevée.

«On peut tout mettre sur la table, c’est vrai, mais raser la Métropolitaine demain matin et s’imaginer qu’on peut la transformer en boulevard urbain quand il y passe plus de 200 000 véhicules, c’est impensable. On le sécurise, le pont, on l’adapte pour s’assurer qu’il soit bon pour les 25, 30 ou 40 prochaines années», a insisté le ministre en s'entretenant avec Benoît Dutrizac.