Laurence Jalbert lancera son deuxième livre en 2019

Le deuxième livre de Laurence Jalbert s’intitulera «Tout porte à croire» – du même titre que son huitième album, datant de 2007 – et devrait paraître quelque part en 2019.

C’est la promesse que la chanteuse a faite à sa maison d’édition, Un monde différent, et qu’elle s’engage à tenir pour se satisfaire elle-même également. La sortie de l’ouvrage était à l’origine prévue pour 2018, mais les 150 spectacles offerts par la dame en tournée chaque année ont ralenti son processus de rédaction.

«Je le promets à mon éditeur depuis au moins deux ans (rires), mais j’ai vraiment envie de le faire, de raconter toutes ces choses que j’ai à dire», a détaillé Laurence Jalbert en entrevue avec l’Agence QMI.

Le propos de ce deuxième bouquin s’inscrira dans la continuité de celui d’«À la vie, à la mer», le recueil biographique proposé par l’auteure-compositrice-interprète en 2015. Laurence Jalbert y racontait les moments importants de sa vie à partir des titres de 12 chansons importantes de son répertoire.

Un procédé qu’elle empruntera peut-être à nouveau pour «Tout porte à croire», en misant, cette fois, sur des morceaux moins connus du grand public. «Mais qui contiennent des propos très spirituels, très inspirants», a précisé Laurence.

«Je veux partager les constatations de mes 60 ans, de mes petites épreuves, parfois lourdes, parfois difficiles. Par exemple, je fais de la fibromyalgie depuis 16 ans, mais ça n’a jamais paru. Personne ne le verra jamais, je ne veux rien annuler. Je ne veux pas dire "comment je fais", il n’y a pas de recette, mais ça part d’une volonté, d’une façon de vivre, de quelque chose qui se passe dans la tête, et qui peut tout changer à partir du moment où on en prend conscience.»

Laurence Jalbert, qui est mère d’un garçon et d’une fille adultes et grand-maman de cinq bouts de choux âgés d’un mois à 13 ans, compte aussi s’accorder du repos dans la prochaine année, et peut-être s’atteler à l’écriture de nouvelles chansons.

«Ce que je n’ai pas fait depuis longtemps, a-t-elle signalé. Parce que je n’arrête pas... Je suis choyée et privilégiée.»