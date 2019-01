Le boxeur Sergey Kovalev accusé d’agression physique sur une femme

Le boxeur russe Sergey Kovalev a été accusé d’agression physique sur une femme à la suite d’un incident qui se serait produit le 9 juin dernier à Big Bear, en Californie.

C’est du moins ce qu’a rapporté le site TMZ Sports, vendredi. L’information a ensuite été confirmée par la promotrice de Kovalev, Kathy Duva.

Selon TMZ, Kovalev a été arrêté après qu’il eut donné un coup de poing au visage d’une femme, qui a subi des blessures sérieuses.

Kovalev doit affronter le boxeur d’origine colombien Eleider Alvarez le 2 février prochain, au Texas. Sa promotrice a toutefois assuré que le duel aura bel et bien lieu.

«Le combat n’est pas en péril, a indiqué Duva à la journaliste de la chaîne TVA Sports Nancy Audet. Toute femme a le droit d’être entendue. Et Sergey a le droit de blanchir son nom en cour.»

La femme aurait subi une fracture du nez et une commotion cérébrale, tandis qu’un disque de son cou a été déplacé, toujours selon le site américain. Le boxeur a plaidé non coupable et doit retourner devant le tribunal au mois de mars.