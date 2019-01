Le flambeau à Carter Hart

Les Flyers ont la même faiblesse depuis des lunes. Ils n’ont toujours pas trouvé le gardien numéro un pour mener cette équipe. Cette saison, c’est un véritable tourniquet.

Depuis le jour un, les Flyers ont misé sur sept gardiens : Brian Elliott, Michal Neuvirth, Calvin Pickard, Alex Lyon, Anthony Stolarz, Carter Hart et Mike McKenna.

Du groupe, Hart représente le plus bel espoir. À 20 ans seulement, il baigne maintenant dans la marmite de Philadelphie, une ville réputée comme un cimetière pour les gardiens.

Rappelé le 17 décembre, jour du congédiement de Dave Hakstol, des Phantoms de Lehigh Valley, de la Ligue américaine, Hart a obtenu 11 départs lors des 16 derniers matchs. Le gardien originaire de l’Alberta montre un dossier de 5-5-1 avec une moyenne de 2,76 et un taux d’efficacité de ,915.

Jeune mature

Quant à savoir si Hart pourrait devenir l’homme de confiance devant les buts, Sean Couturier s’est montré optimiste.

« Oui, Carter pourrait devenir la solution pour les Flyers, a-t-il répliqué. C’est du moins ce que nous espérons. Il est encore très jeune. Il a du talent et il joue bien depuis son rappel de la Ligue américaine. Il y a beaucoup d’attentes sur lui, surtout dans une ville comme Philadelphie où les partisans réclament un gardien depuis longtemps. »

« Il est mature pour son âge, a-t-il poursuivi. Il se prépare bien, il est en avance sur son développement. Comme joueur, je veux lui faciliter la vie le plus possible. Il est calme et confiant. Il m’impressionne depuis ses débuts. »

Choix de deuxième tour des Flyers au repêchage de 2016, Hart a remporté la médaille d’or l’an dernier au Championnat du monde junior avec l’équipe canadienne. Il a connu une dernière saison phénoménale dans la Ligue junior de l’Ouest avec une fiche de 31-6-1, une moyenne de 1,60 et un taux d’efficacité de ,947 avec les Silvertips d’Everett.