Le médecin qui veut vaincre le diabète

Chronique et progressif, le diabète de type 2 ? Le médecin Jason Fung n’en croit pas un mot. Alors que l’épidémie de diabète prend des proportions alarmantes partout dans le monde, le néphrologue ontarien signe Code Diabète, un essai dans lequel il soutient que non seulement cette redoutable maladie est réversible, mais que la prise de médicaments s’avère potentiellement néfaste.

« Il y a de l’espoir pour ceux qui souffrent de diabète de type 2, mais il faut revoir complètement notre façon de soigner les personnes malades », affirme le Dr Fung en entrevue téléphonique avec Le Journal.

Pendant des années, Jason Fung a assisté impuissant à la détérioration de la santé d’innombrables patients aux prises avec le diabète de type 2, principale cause de maladie rénale. « J’appliquais ce qu’on m’avait enseigné : je leur prescrivais des médicaments, et quand leur situation s’aggravait, je leur faisais prendre de l’insuline. Mais ça ne donnait pas grand-chose. J’ai cherché à comprendre pourquoi. »

Le diabète de type 2 est une maladie provoquée par une quantité excessive d’insuline dans le corps, une hormone produite naturellement lorsqu’on ingère trop de sucre, résume le Dr Fung. Le paradoxe, c’est que les médecins prescrivent de l’insuline pour gérer la glycémie dans le sang. Le traitement ne fait que pousser le sucre du sang vers les cellules sans l’éliminer, accentuant ainsi un effet de résistance à l’insuline. « C’est comme avoir une cuisine sale et balayer constamment les saletés sous le tapis. Tôt ou tard, les déchets déborderont et pourriront. » Sa conclusion : l’insuline comme traitement au diabète de type 2 n’améliore pas la situation, elle l’aggrave.

Photo courtoisie

Faire régresser le diabète

Dans son plus récent ouvrage, Jason Fung démontre que la maladie, qui touche actuellement un adulte sur 11 dans le monde selon l’OMS, peut être prévenue, voire renversée de façon naturelle. Il prend à témoin les patients de sa clinique en banlieue de Toronto qui suivent un programme reposant sur deux piliers : adopter un régime faible en glucides et pratiquer le jeûne.

Le raisonnement derrière cette approche est simple. Pour renverser cet effet de « trop-plein » dans le corps, il faut d’une part arrêter sa consommation de sucre qu’on retrouve dans les aliments riches en glucides comme les boissons sucrées, le riz blanc, les pommes de terre bouillies et les pâtisseries. Ensuite, il faut brûler le sucre restant par des périodes de jeûne de 24 à 36 heures.

Le jeûne a fait ses preuves là où les régimes basés sur des portions réduites ont échoué, souligne-t-il. « Cette méthode réduit le taux d’insuline et la résistance à l’insuline, contrairement à la restriction alimentaire qui provoque une hausse compensatoire de la faim. »

Le Dr Fung tient à rappeler que les personnes qui sont sous médication pour traiter le diabète de type 2 doivent parler à leur médecin avant d’appliquer sa méthode. « La posologie est réglée en fonction de votre diète actuelle. Si vous changez de façon draconienne votre alimentation, votre corps peut avoir des réactions dangereuses. » En revanche, une personne en santé ou en situation de prédiabète peut suivre sans problème les recommandations du livre pour prévenir la maladie.

Dénonciation

Jason Fung qualifie de « tragédie » le fait que la formation des médecins soit encore orientée vers la prescription de médicaments alors qu’on pourrait lutter efficacement contre le diabète de type 2 en modifiant l’alimentation des patients. « Le jugement des médecins est altéré par l’argent des fabricants pharmaceutiques, déplore-t-il. Les compagnies financent les universités, payent des formations et commanditent des congrès. Évidemment, elles vont promouvoir leurs produits. Mais la solution est ailleurs. Heureusement, plusieurs de mes collègues prennent conscience des bienfaits des diètes sur la santé. »

Cinq règles pour renverser le diabète de type 2

Photo courtoisie

1. On évite le fructose : On le retrouve notamment dans les boissons gazeuses, les thés glacés, les boissons pour sportifs, les jus et les boissons au café. Il se cache aussi dans les yogourts aromatisés, les sauces aux tomates et les barres de céréales.

2. On réduit notre consommation de glucides raffinés : Des groupes alimentaires, les glucides raffinés causent la plus grande hausse du taux d’insuline. Il est préférable de diminuer l’apport de produits à base de blé comme le pain, les pâtes et les biscuits et ceux à base de maïs comme les croustilles et les tortillas. On consommera le riz blanc qu’en petite quantité seulement.

3. On choisit des aliments riches en matières grasses naturelles : On remplace les glucides raffinés par des poissons gras, de l’huile d’olive, des avocats et des noix. Les œufs et les fruits de mer sont un excellent choix aussi. Quant aux gras que contiennent le bœuf, le porc, le beurre et la crème; ils sont sains.

4. On mange des aliments « vrais » : La meilleure façon de reconnaître les bons des mauvaises glucides est de choisir des aliments qui n’ont pas été raffinés ni transformés.

5. On s’initie aux vertus du jeûne : Cette méthode efficace de perte de poids déclenche des changements hormonaux bénéfiques pour le corps en réduisant la résistance à l’insuline. On alterne des périodes de jeûne de 24 à 36 heures et des journées à 3 repas par jour.