Le Méga-Parc est rouvert

Stéphan Landry, directeur général des Galeries de la Capitale, et Jean Pelletier, directeur du Méga Parc, ont dévoilé officiellement hier le nouveau Méga Parc avec ses 18 attractions (14 nouveautés et 4 manèges restaurés) allant du Condor au Zénith en passant par le Carrousel, l’Électro, le Cortex et plusieurs autres. Après plus d’un an de travaux et une cure de rajeunissement de 52 M$, le nouveau Mega Parc des Galeries de la Capitale sera ouvert au grand public ce matin dès 10 h.

Un clochard sème le trouble

Photo courtoisie

Le Théâtre des Aînés de Charlesbourg présente, en formule cabaret/théâtre, ce soir et demain la comédie À visiter d’urgence , de Jacky Goupil dans une mise en scène de Denise Simard. Deux agents immobiliers tentent, à Paris, de vendre un appartement qu’un clochard s’acharne à squatter, tout en ne se gênant pas pour s’abreuver aux bouteilles de vin de grande qualité du propriétaire absent. Il ne se gêne pas non plus pour y installer sa « princesse ». La pièce sera présentée à 19 h 30, à la Salle Pierre-Garon, 478, boulevard Louis-X1V, à Charlesbourg. Pour réservation de billets (15,00 $) téléphoner au 418- 653-5243. Renseignements : https://theatredesaines.com.

Toujours fidèle au poste

Photo courtoisie

Bonne fête à l’un de mes plus fidèles lecteurs, Richard Ouellet, maire de Saint-Simon-de-Rimouski de 1977 à 2001, qui célèbre aujourd’hui ses 85 ans. M. Ouellet, qui possède une impressionnante collection de photos avec des célébrités, s’est autoproclamé depuis longtemps partisan numéro 1 du regretté Jean Béliveau des Canadiens de Montréal. Sur la photo, prise en l’an 2000, Richard Ouellet est en compagnie de ses idoles de hockey : Guy Lafleur, Peter Šťastný et Jean Béliveau.

Chanceuse

Photo courtoisie

Le Salon Marcel Pelchat, de Laurier Québec, a tenu en fin d’année 2018 un grand concours exclusif en collaboration avec les luxueux produits de soins des cheveux KÉRASTASE et la maison française de maroquinerie de luxe Louis Vuitton. Nathalie Rainville, de Québec, est l’heureuse gagnante d’un magnifique sac à main Louis Vuitton d’une valeur de 1500 $. Le tirage a eu lieu le 24 décembre dernier. Sur la photo, Mme Rainville (à gauche) est accompagnée de sa coiffeuse, Mélissa.

Femme d’expérience

Photo courtoisie

Bravo à Marie-Pier Noreau (photo) qui occupe, depuis le 14 janvier dernier, le poste de directrice générale à la Société Grand Village. Native de Neuville et enfant unique, mère d’un grand garçon de 5 ans, Marie-Pier Noreau œuvre au Grand Village depuis plus de vingt ans en ayant occupé différents postes, allant d’animatrice à directrice adjointe. Depuis plus de 50 ans, la mission première du Grand Village de Lévis (St-Nicolas) est de faire vivre des expériences enrichissantes et adaptées aux enfants, adolescents et adultes à besoin spécifiques et aider les familles en leur offrant un répit où ils savent l’usager en sécurité. Mme Noreau succède à Sonia Clément.

Anniversaires

Photo courtoisie

Denise Bombardier (photo), animatrice, chroniqueuse et auteure, 78 ans... André Éverell, publicitaire, Everell Communication de Québec... Brian Gionta, joueur de hockey américain de la LNH (15 saisons dans la LNH) 40 ans... Maxime Bernier, député de Beauce, fondateur et actuel chef du Parti populaire du Canada 56 ans... Mark Messier, joueur de la LNH de 1979 à 2004, 58 ans... Kevin Costner, acteur américain, 64 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 18 janvier 2018. Martine Époque (photo), 75 ans, professeure de danse et chorégraphe canadienne.... 2017. Guy Royer, 70 ans, ex-directeur général de la Fondation du Grand Chemin et de chez Desjardins Sécurité Financière... 2016. Pierre Desruisseaux, écrivain et poète québécois... 2016. Glenn Frey, 67 ans, chanteur et membre fondateur du groupe The Eagles... 2015. Dallas Taylor, 66 ans, batteur américain (Crosby, Stills, Nash & Young)... 2013. Jacques Sadoul, 78 ans, éditeur et écrivain, spécialiste de science-fiction et auteur de nombreux romans... 2011. Marcel Marlier, 80 ans illustrateur belge (Martine)... 2011. Robert Sargent Shriver, Jr, 95 ans, homme politique démocrate américain... 2010. Kate McGarrigle, 63 ans, auteure-compositrice et interprète... 2008. Roméo Viel, 65 ans, président du c.a. de Moisson Québec... 2000. Pierre Labelle, 58 ans, humoriste, comédien et chanteur... 1993. Simonne Monet-Chartrand, 73 ans, épouse du syndicaliste Michel Chartrand.