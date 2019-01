Le Parti populaire du Canada officiellement reconnu par Élections Canada

OTTAWA | Depuis jeudi, la formation de Maxime Bernier est officiellement reconnue par Élections Canada comme un parti politique enregistré.

M. Bernier a claqué la porte du Parti conservateur du Canada d’Andrew Scheer l’an dernier pour fonder le Parti populaire du Canada (PPC).

Son nouveau parti était admissible à une reconnaissance officielle depuis la mi-novembre.

L’élu beauceron espère se tailler une place sur l’échiquier politique à Ottawa aux prochaines élections générales, qui se tiendront le 21 octobre.

Le 27 décembre dernier, un sondage Nanos révélait que le Parti libéral du Canada et le Parti conservateur du Canada étaient coude à coude dans les intentions de vote. Le Parti populaire du Canada recueillait alors 1,5 % des intentions de vote.

Dans un discours livré par M. Bernier en novembre dernier à Calgary, en Alberta, les questions identitaires et les idées libertariennes occupaient une place de choix.

«Plus il y aura d’immigrants, plus il sera difficile de les intégrer dans notre société, et plus grandes seront les perturbations sociales et culturelles», pouvait-on lire dans ses notes de discours, selon ce qu’avait rapporté Le Journal de Montréal.