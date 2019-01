Le plan de match a été respecté

COLUMBUS | Malgré un léger passage à vide en fin de période médiane, où le Canadien donnait l’impression de vouloir se contenter de protéger sa mince avance de deux buts contre une équipe aussi redoutable que les Blue Jackets de Columbus, Claude Julien n’a pas caché sa satisfaction, à l’issue de la quatrième victoire d’affilée de sa formation, une première cette saison.

« On s’est bien repris en troisième période, a reconnu d’entrée de jeu l’entraîneur en chef du Canadien. On a pris les bonnes décisions tout en limitant les attaques sérieuses de l’adversaire.

« C’est une grosse victoire à l’étranger contre une équipe qui joue extrêmement bien dernièrement. Ils sont combatifs sur l’échec avant, attaquants autant que défenseurs, mais on a réussi à les contrer de façon efficace. »

En fait, le passage de Julien a été capté et son plan de match a été respecté.

« Toutes nos inquiétudes avant le début de la rencontre ont été rapidement dissipées », a-t-il poursuivi.

Price dans sa bulle

Le nom de Carey Price a su à nouveau alimenter la discussion pendant la conférence de presse de Julien.

« Il a fait des gros arrêts aux moments opportuns, a reconnu l’entraîneur. Contre une équipe qui n’hésite pas à foncer vers le filet, Carey a été brillant. À 2 à 1, il a résisté à une échappée qui a fait une grosse différence.

« Quand il est dans sa bulle, il est capable de faire ce genre d’arrêt. C’est le Carey Price qu’on connaît depuis longtemps. On continue de parler de lui comme s’il avait disparu pendant deux ans. Il a eu une petite lacune à un moment donné, mais il joue du bon hockey pour nous dernièrement. »

Devant Crawford

Julien a pris seul le 19e rang pour le plus grand nombre de matchs à titre d’entraîneur en chef dans l’histoire de la LNH avec 1152, lui qui était à égalité avec Marc Crawford avant la rencontre de vendredi. Il est devancé aux 18e et 17e rangs par Alain Vigneault (1216) et John Tortorella (1222) respectivement. Le meneur de tous les temps est Scotty Bowman avec un total de 2141 rencontres derrière le banc. Joel Quenneville (1636) et Al Arbour (1607) suivent dans l’ordre.