Après Antti Niemi, mardi, ce fut au tour de Carey Price de sauver les meubles à plusieurs occasions. Au cours des trois derniers matchs, le Canadien a accordé 131 lancers à l’adversaire. Merci aux deux gardiens qui ont affiché un taux d’efficacité combiné de ,969 au cours de ces trois rencontres.

«Carey a encore connu un gros match. Il a peut-être sauvé le match. Cependant, on ne doit pas tout mettre sur ses épaules. On doit l’aider en limitant les risques. » – Michael Chaput

On a l’impression de revoir le Carey Price des beaux jours depuis quelque temps. Sa technique semble à point et sa confiance inébranlable.

«Si j’étais à la place de nos adversaires, je serais intimidé. Price a toujours été solide. Devant lui, les défenseurs sont également solides. Il fait de gros arrêts au bon moment. C’est le Price qu’on aime.» – Phillip Danault

«Carey est ce genre de gardien habile avec la rondelle. Il peut jouer le rôle de troisième défenseur, ce qu'il a fait contre les Blue Jackets. Il peut faire des bonnes passes pour relancer l'attaque et ça contribue à réduire l'échec avant de l'adversaire.»» – Claude Julien

Habituellement, peu enclin à discuter de ses performances personnelles, le gardien du Canadien a reconnu qu’il traversait une heureuse séquence.

«C’est un de mes meilleurs matchs de l’année. Mais les gars m’ont aidé à voir la rondelle toute la soirée.» – Carey Price

Avec quatre gains de suite, le Canadien a amorcé la deuxième portion de son calendrier de brillante façon. Ce qui lui permet d’être au coeur de la course pour une place en séries éliminatoires avec les Leafs et les Bruins.

«Pour l’instant, on ne s’attarde pas trop à ce que les Leafs font. On se concentre à mettre des points au tableau et à poursuivre notre ascension au classement.» – Carey Price