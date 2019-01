Le Salon de l'auto de Montréal commence aujourd'hui

Pour une 76e édition depuis ses débuts en 1914, le Salon de l’auto de Montréal est de retour avec plus d’attractions que jamais pour faire vibrer les amateurs de voitures.

Avec près de 30 primeurs canadiennes et même quelques grandes primeurs nord-américaines, le Salon de l’auto de Montréal est l’endroit par excellence pour admirer tous les nouveaux bolides de l’industrie automobile sous un même toit.

En route vers le futur

Cette année, l’accent sera notamment mis sur les voitures électriques grâce au Générateur, une section du Salon de l’auto de Montréal mise sur pied pour présenter les nouvelles technologies en matière d’électrification des transports.

En plus des dernières technologies vertes et d’une liste d’exposants hétéroclite allant d’Equiterre à Hydro-Québec en passant par ChargeHub, le Salon de l’auto souhaite faire du générateur un «brassage collectif d’idées afin d’entrevoir la mobilité de demain».

Toujours en lien avec les véhicules électriques, les gens présents au Salon de l’auto de Montréal pourront aussi faire l’essai de plus de 10 modèles électrifiés grâce aux essais routiers organisés en partenariat avec CAA-Québec. Les visiteurs auront notamment l’occasion de prendre le volant de la Hyundai Kona électrique 2019, l’un des modèles électriques les plus attendus en 2019.

Un Salon qui fait courir les foules

Le Salon de l’auto de Montréal, c’est plus de 500 véhicules répartis sur un espace de 360 000 pieds carrés. Chaque année, une foule d’environ 200 000 personnes franchissent les tourniquets du Palais des congrès pour assouvir leur soif de véhicules, exotiques ou pas.

De la Nissan Micra à la Bugatti Chiron en passant par les incontournables Honda Civic et Ford F-150, il y en a pour tous les goûts au Salon de l’auto.

Un VUS à gagner au Salon de l’auto

En plus de toutes les attractions mentionnées ci-haut, les visiteurs du Salon de l’auto de Montréal auront l’occasion de remporter un Mitsubishi Eclipse Cross SE 2019 d’une valeur de plus de 30 000 $.

Tarifs

Admission générale (13 ans et plus) : 16,50 $

Étudiants et 65 ans et plus : 13,50 $

Enfants de 6 à 12 ans : 6,50 $

Enfants de moins de 6 ans : gratuit

Forfait famille (2 admissions générales et 2 enfants) : 39,50 $

Horaire

Du 18 au 26 janvier : 10 h à 21 h

Dimanche 27 janvier : 10 h à 18 h

Où?

Palais des congrès de Montréal, 1001, Place Jean-Paul Riopelle, Montréal, Québec, H2Z 1H5