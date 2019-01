Les 10 menaces sérieuses à la santé humaine en 2019

L’Organisation mondiale de la santé a publié sa liste des 10 menaces les plus sérieuses à la santé humaine, menaces que l’organisation a l’intention de surveiller de près en 2019.

Grippe pandémique. Ebola. Conflits. Résistance aux antibiotiques, pollution atmosphérique, font partie des préoccupations principales, mais celle qui surprend le plus: le mouvement anti-vaccin.

Selon l’OMS, l'hésitation face aux vaccins «menace de compromettre les progrès accomplis dans la lutte contre les maladies évitables par la vaccination», a fait savoir l’OMS sur son site internet cette semaine.

Les vaccins préviendraient déjà 2 à 3 millions de décès par an, chiffre qui pourrait encore augmenter de 1,5 million si l'accès mondial était assuré.

Les dangers des anti-vaccins sont réels, assure l’OMS en soulignant une augmentation de 30% du nombre de cas de rougeole dans le monde. Si tous ces cas ne sont pas liés à l'hésitation face à la vaccination, la maladie a connu une recrudescence dans plusieurs pays où elle était sur le point d'être éliminée.

«Les raisons pour lesquelles les gens choisissent de ne pas vacciner sont complexes; un groupe consultatif sur les vaccins auprès de l'OMS a identifié la complaisance, les inconvénients liés à l'accès aux vaccins et le manque de confiance en soi sont les principales raisons de l'hésitation », a déclaré l'OMS.

«Les intervenants du domaine de la santé, en particulier ceux des communautés, restent les conseillers les plus fiables en matière de vaccination, et ils doivent être soutenus pour fournir des informations fiables et crédibles sur les vaccins.»

Aux États-Unis, le Center for Disease Control avait publié un rapport indiquant que le nombre de jeunes enfants non vaccinés aux États-Unis avait quadruplé entre 2001 et 2015.

Cette évolution a entraîné d'importantes épidémies de rougeole aux États-Unis au cours des dernières années. , dont un qui a atteint plus de 100 personnes en 2018, selon USA Today.

Voici la liste des 10 menaces de l’OMS

1- La pollution atmosphérique et le changement climatique

2- Les maladies non transmissibles telles que l’obésité, le diabète et les maladies cardiaques

3- Pandémie mondiale de grippe

4- Les conflits et les crises

5- La résistance aux antibiotiques

6- Ebola et autres agents pathogènes à haut risque

7- Le manque de soins de santé de première ligne

8- L’hésitation face à la vaccination

9- La dengue

10- Le VIH