Les enseignants en grève défilent à Los Angeles, des discussions en cours

Des dizaines de milliers d’enseignants en grève et leurs soutiens ont manifesté vendredi à Los Angeles, alors que des discussions entre syndicat et responsables du district scolaire faisaient émerger l’espoir d’un accord mettant fin au conflit.

Plus de 30 000 enseignants du secteur public de Los Angeles ont cessé le travail lundi pour réclamer une hausse de salaire et davantage de moyens pour leurs élèves, qui sont parfois plus de 40 par classe.

Le mouvement touche quelque 500 000 élèves au total, de l’école maternelle au lycée, dans l’un des plus importants districts scolaires du pays, qui s’étend sur plus de 1800 km2.

Le syndicat des enseignants de Los Angeles (UTLA) et les représentants du district se sont retrouvés à la table des négociations jeudi et vendredi, et celles-ci devraient continuer pendant le week-end.

« Un accord ne va pas prendre forme du jour au lendemain, cela ne va pas être un processus facile, mais il y a eu aujourd’hui du bon et du difficile travail de fait », a déclaré jeudi à la presse, Alex Caputo-Pearl, président du syndicat.

Selon le syndicat, le véritable point de blocage n’est pas tant le montant des salaires que la taille des classes et le besoin de personnel auxiliaire, dont des infirmières.

Les autorités soutiennent elles avoir proposé tout ce qui était en leur pouvoir, et que les demandes des professeurs sont irréalistes et plongeraient le district dans de graves difficultés financières.