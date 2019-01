Les Français enragés

« ... Mes convictions politiques passeront toujours avant vos réponses. » – Emmanuel Macron aux Français

Le général de Gaulle croyait que la France était ingouvernable. Alors qu’il entame un grand débat national pour mettre fin à la crise des « gilets jaunes », l’actuel président Emmanuel Macron doit penser la même chose de ces ingérables qui remettent en question la légitimité de son gouvernement élu il y a moins de deux ans avec 2/3 des votes.

Une certaine France réclame la tête du « président des riches » dans un climat de violence insurrectionnelle.

Deux siècles et demi après la Révolution de 1789, des aristocrates modernes, bouffis de privilèges réels ou imaginaires – politiciens, technocrates, hauts fonctionnaires, médias, forces de l’ordre, élites parisiennes, banquiers et tous ceux qui incarnent les inégalités sociales et économiques – savent distiller le ressentiment des classes populaires.

Que veulent-ils ?

Macron a aboli l’augmentation de la taxe écologique sur l’essence, ce qui avait déclenché le mouvement, mais les « gilets jaunes » ne sont pas rentrés à la maison pour autant. La liste des griefs est longue et confuse. Il est à peu près impossible de cerner une cause commune, sauf les impôts trop élevés et l’érosion du pouvoir d’achat.

« Notre » Manon Massé a même évoqué l’austérité alors que la France est la championne du monde des dépenses sociales, selon un responsable des services de statistiques français dans Le Point.

Un euro sur trois du budget de l’État va à des dépenses sociales. Drôle d’austérité.

Parmi les manifestants, on retrouve surtout d’honnêtes travailleurs qui en ont ras le bol de tirer le diable par la queue, mais aussi des anarchistes, des marxistes-léninistes, l’extrême droite et même le fan-club antisémite de Dieudonné.

Tout et son contraire : les Français veulent plus de dépenses sociales, moins d’impôts et plus de bienveillance de la part du chef de l’État, tout en réclamant son congédiement.

Cherchez l’erreur.