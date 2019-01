Les mots dits du samedi

« Pierre-Jean Jacques n’est pas talentueux, dit son frère. En même temps, il est persévérant. » Un lecteur, A. Duquette, ne retient pas son agacement de voir la locution en même temps ainsi trafiquée. Il a bien raison. L’expression en même temps ne peut être employée autrement que pour exprimer la simultanéité. En même temps, c’est au même moment, ensemble, etc. Ex. : Presque tous nos invités sont arrivés en même temps. « Pas nous, admet Alyssa. En même temps, explique-t-elle, Liam et moi avons manqué le train de 17 h ». Bonne excuse, peut-être, Alyssa, mais la locution en même temps employée comme vous le faites est une absurdité sémantique : elle ne contient aucun rapport au temps. À la place, il faut dire et écrire « cependant (en revanche...) Liam et moi avons manqué le train de 17 h ». Que ce soit ou non la vérité.