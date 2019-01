Les refuges pour itinérants débordent à Québec

Au YWCA, on se préparait à refuser des femmes dans le besoin, comme on le fait de 8 à 12 fois par jour durant la saison froide, a souligné la directrice, Stéphanie Lampron.

« C’est plein partout. Il y a beaucoup de monde qui cherche des places où dormir. Et, plus que ça va aller, plus qu’il va y en avoir, et dans tous les groupes d’âge », poursuit-il.