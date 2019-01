Les regrets d’Alexander Radulov

Alexander Radulov n’a pas passé une soirée agréable, jeudi, puisque l’entraîneur-chef des Stars de Dallas, Jim Montgomery, l’a cloué au banc durant toute la seconde moitié de la première période du match contre les Kings de Los Angeles.

L’atmosphère est loin d’être saine dans l’entourage de l’équipe texane en raison des insuccès sur la glace et des déclarations explosives de certains dirigeants au cours des récentes semaines. Dallas a encaissé quatre revers consécutifs, incluant un échec de 2 à 1 subi aux mains des Kings. Le club a marqué seulement trois buts lors de cette séquence et Radulov a payé le prix; il n’a pas joué les neuf dernières minutes du premier engagement.

Cependant, il a bien accepté le choix de son instructeur-chef, selon ses dires.

«On m’a laissé sur le banc et c’était la bonne décision de l’entraîneur. Je ne jouais pas bien et je lui ai parlé, a-t-il dit au quotidien "Dallas Morning News". Ce fut un problème pendant ma carrière et il faut apprendre de cela. Je dois être meilleur et ne pas commettre d’autres erreurs.»

«Chaque décision que nous prenons se veut dans les meilleurs intérêts des Stars de Dallas, a ajouté Montgomery aux médias. À ce moment-là, je croyais que c’était le mieux pour nous.»

Le vétéran de 32 ans a obtenu une mention d’aide sur le but d’Esa Lindell en troisième période. Il a passé 19 min 09 s sur la patinoire au total.

Insatisfaction

Cette mésaventure s’ajoute à celles vécues par l’organisation depuis la fin décembre. Le président et chef de la direction, Jim Lites, avait notamment qualifié de «merde de cheval» la performance de Jamie Benn et de Tyler Seguin, qui ont répliqué à ses propos en disant entre autres «ne pas jouer pour lui». Puis, Montgomery a déclaré être déçu de ne pas avoir changé la «culture de médiocrité» de l’équipe.

Les Stars (23-21-4) détenaient le premier laissez-passer donnant accès aux séries dans l’Association de l’Ouest en date de vendredi.