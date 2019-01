Les Spice Girls sortiront un nouveau film en 2019

En plus de reprendre leur tournée en 2019, les Spice Girls seront partout, puisqu’elles auront droit à un nouveau film, mais cette fois, en version dessin animé.

On est tellement nostalgiques du premier film «Spice World», qui est sorti il y a plus de 20 ans. On se souvient qu’elles interprétaient leur propre rôle dans un style comédie musicale.

Il n’y a pas de doute, c’est un film qui a clairement marqué notre enfance!

Pour leur grand retour sur scène qui aura lieu au Royaume-Uni en juin 2019, les chanteuses ont décidé de rendre cet évènement marquant et faire les choses en grand avec un autre film au cinéma.

Dans une entrevue accordée au magazine Billboard, le gérant du groupe, Simon Fuller, a annoncé la bonne nouvelle en mentionnant que ce sera un film d’animation. Par contre, la date de sortie reste toujours à confirmer quelque part en 2019.

Pour ce qui est des détails concernant l’histoire du film, rien n'a été dévoilé, mais peut-être qu’on aura droit à l’évolution du girls band en partant des années 1990 jusqu’à aujourd’hui, mais en version super héroïnes. À suivre!

