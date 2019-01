L’ex-Mixmania Frank Hudon lance un premier album

Après avoir été l’un des ados les plus populaires du Québec alors qu’il faisait partie de Mixmania en 2002, Frank Hudon s’apprête à lancer son premier album.

« J’ai pris une longue pause après Mixmania parce que j’avais beaucoup de misère à composer avec la célébrité », confie le chanteur, compositeur et interprète originaire de Labrecque. Il est de retour dans sa terre natale depuis trois ans.

Se décrivant comme étant une personne réservée et introvertie, il n’en pouvait plus de cet univers de vedettariat. « Lorsque j’allais manger au restaurant, les gens faisaient la file pour me parler. Je me suis déjà fait expulser d’un cinéma parce que la réaction des gens était trop intense. Je ne me sentais pas bien. »

Frank Hudon s’est fait discret, le temps de laisser retomber la poussière. Il a poursuivi ses études en musique au collège et à l’université. Il a fait de la danse latine pendant cinq ans et a remporté plusieurs médailles.

Pendant toute cette période, il a fait le point et a réfléchi à son avenir. « Au final, j’ai réalisé que j’aime vraiment chanter et me retrouver sur une scène. Mon but est de pouvoir en vivre. Pour y arriver, j’ai besoin de mon public et je suis disposé à accepter tout ce qui vient avec. »

Tout, de A à Z

L’album de Frank Hudon est le fruit de trois années de travail. « Je l’ai fait pour moi, » tranche-t-il.

Il a rédigé des textes à son image, a composé la musique et s’est occupé de tous les arrangements. « L’album est relaxe. C’est un mélange de pop et d’ambiance, » décrit l’artiste qui s’est rendu dans la Métropole pour présenter « son bébé » au réalisateur et producteur Peter Renallo, qui a notamment travaillé avec Les BB, Mario Pelchat et les 2Frères.

« Il a retravaillé mon produit et l’a raffiné. Aujourd’hui, le résultat est encore mieux. C’est vraiment sur la coche. Je suis extrêmement content », se réjouit Frank Hudon. Le titre de l’album et la couverture sont à peaufiner. Un premier single devrait sortir après la période des Fêtes. « Je suis aux anges et j’espère que les gens vont apprécier », conclut Frank Hudon.